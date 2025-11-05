Alicante tomará medidas contra los Tuktuks: vecinos y taxistas piden regulación

Alicante recibe cada año más de dos millones y medio de turistas, cifra que ha aumentado desde que es puerto de escala de cruceros.

AlicanteEl Ayuntamiento de Alicante prepara una nueva normativa para regular la actividad de los tuktuks turísticos, pequeños vehículos que en los últimos años se han multiplicado por las zonas más visitadas de la ciudad. Esta medida llega tras las quejas de vecinos y taxistas, quienes denuncian desorden y competencia desleal.

La ciudad recibe cada año más de dos millones y medio de turistas, cifra que ha aumentado desde que Alicante se convirtió en puerto de escala de cruceros. Muchos visitantes buscan recorrer los principales puntos de interés en poco tiempo. “En una horita le enseñamos casi toda la ciudad”, comenta un conductor de tuk tuk, que ofrece rutas rápidas por lugares como el castillo de Santa Bárbara.

Hasta ahora, los turistas utilizaban el autobús turístico, tren urbano o taxi, pero la llegada de los tuktuks ha cambiado el panorama. “Claro que es un problema para nosotros, porque quitan clientes al servicio del taxi”, afirma un taxista. “Nosotros tenemos que respetar un horario para recoger el servicio, pero ellos llegan cuando ven clientes, los cargan y se van”, añade otro profesional del sector.

La verdad es que nosotros hacemos tours, no transporte como los taxis

Los conductores de tuktuks defienden su actividad: “La verdad es que nosotros hacemos tours, no transporte como los taxis”, explican. Sin embargo, la falta de estacionamiento, su presencia en calles estrechas del casco histórico y las molestias a peatones y vecinos han aumentado las quejas. “Vienen por todas partes, a las horas que sean”, lamenta una vecina del centro.

El Ayuntamiento confirma que estos vehículos llevan dos años operando en un vacío legal y trabaja en una ordenanza que exigirá licencias específicas y limitará su acceso al centro histórico. El objetivo es equilibrar atractivo turístico y convivencia urbana, asegurando que todos los servicios funcionen en igualdad de condiciones.