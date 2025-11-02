Su “milla de oro” no es ya solo ese tramo costero tradicional, sino que se ha convertido en un nuevo eje dinamizador de la economía

Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, un éxito de la conservación del patrimonio industrial

Málaga está viviendo un vuelco urbano: su “milla de oro” no es ya solo ese tramo costero tradicional, sino que ha aparecido un nuevo eje dinamizador en la zona de Carretera de Cádiz / Pacífico, que combina residencias de lujo, comercio, cultura y ocio. En pocas palabras, que el lujo se reubica y el centro de esta ciudad se reinventa.

Esta renovación se plasma en proyectos como Térmica Beach, un complejo inmobiliario de primera línea que aspira a transformarse en epicentro norte del lujo en la ciudad. El proyecto contempla 400 viviendas libres y 273 asequibles junto al paseo marítimo.

Pero más allá del ladrillo, esta nueva milla de oro se está articulando también como un territorio de experiencias culturales, gastronómicas y recreativas que invitan a un nuevo tipo de cita urbana.

Ocio cultural y digital: el poder del museo interactivo

Uno de los grandes reclamos del centro es el OXO Museo del Videojuego, instalado en la Plaza del Siglo. Este nuevo espacio combina exposiciones interactivas con tecnología VR, consolas clásicas y una secuencia de narración histórica que va del Pong al presente. Más de 140.000 visitas lo han posicionado como uno de los museos más visitados de Málaga.

Allí, grabaciones inmersivas, salas temáticas y un enfoque educativo para jóvenes y adultos transforman el concepto de “ir al museo”, dejando de ser una actividad pasiva y se convierte en un juego activo dentro de la renovada milla de oro malagueña.

Paseos reinventados: el litoral y el verde en sintonía

La proximidad al mar ha adquirido una nueva alternativa: caminar por el Muelle Uno y el Palmeral de las Sorpresas es ya parte del listón de ocio obligado en Málaga. Restaurantes de diseño, tiendas con encanto y espacios verdes que conectan con la ciudad emergen como zonas que prolongan la vida urbana hacia el Mediterráneo. Así, caminatas al atardecer, cafés frente al mar o eventos culturales al aire libre componen ese nuevo tejido urbano que convierte la costa en extensión natural del centro.

A esto se une el Parque del Oeste, con sus 74.000 m², que se encuentra justo al filo de esta zona en ascenso. Es un pulmón verde que durante el Festival de las Linternas se transforma en un espectáculo con más de 600 linternas y 4.000 puntos de luz, convirtiéndose de esta manera en el epicentro temporáneo de cultura lumínica.

Comercio con sello urbano y gastronomía contemporánea

La histórica Calle Marqués de Larios, eje comercial del centro, cobra ahora un doble rol: sigue siendo la vía elegante para realizar todo tipo de compras, pero ahora actúa como pasarela hacia las nuevas zonas emergentes. Larios es uno de los máximos exponentes del comercio en la ciudad, peatonal desde 2002 y considerada entre las calles más caras del país.

A su vez, las zonas colindantes ofrecen propuestas gastronómicas actuales, con terrazas minimalistas, conceptos de cocina fusión y pequeñas coctelerías que acompañan el tránsito entre lo clásico y lo experimental.

De esta manera, el área conocida como Málaga Oeste está siendo señalada como “la nueva milla de oro” institucional, gracias a sus desarrollos modernos, arquitectura contemporánea y localización estratégica frente al mar.

Esta expansión abre un pasillo urbano entre el centro tradicional y los nuevos proyectos residenciales, conectados por calles revitalizadas, ciclovías y propuestas de ocio que borran la frontera entre lo central y lo emergente.

Para alguien que quiera explorar las nuevas posibilidades de Málaga ciudad, se puede planificar una suerte de circuito, que comienza en Larios para captar la ‘vibra’ comercial, desciende hacia el centro por plazas y pequeñas calles, llega al OXO para experimentar lo interactivo, continúa hacia el Parque del Oeste, y cierra con paseo marítimo en el Muelle Uno. Cada tramo revela un matiz del nuevo centro.

Con todo esto en mente, queda claro que la nueva milla de oro de Málaga no es solo un punto inmobiliario: es una relectura urbana. Cada museo interactivo, cada festival de luces, cada paseo junto al mar o fuga gastronómica construye un nuevo centro que dialoga entre lo histórico y lo vanguardista. En Málaga, el lujo ya no solo se ve desde lejos: se experimenta caminando por sus calles recién nacidas hacia el futuro.