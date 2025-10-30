La ministra de Sanidad, Mónica García, reconoce que "el problema de los cribados es un problema de todo el sistema".

La crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía sigue sin respuestas claras, aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reafirmado su compromiso de llegar hasta el final para esclarecer qué ha fallado y evitar que se repitan situaciones similares. Tras reunirse con la asociación AMAMA, que agrupa a las afectadas, la ministra insiste en que el Ministerio utilizará todas las vías posibles, judicial, administrativa o civil, para esclarecer el caso.

Durante el encuentro, García reconoce que el problema de los cribados afecta a todo el sistema, pero subraya que la situación en Andalucía ha revelado una grave falta de control y coordinación. También acusa a la Junta de Andalucía de haber privatizado partes del procedimiento de revisión de mamografías, lo que afectó a la calidad del programa.

La ministra de Sanidad ha endurecido su posición frente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a las que ha advertido de que pronto sabrán cuáles son las acciones legales que el Ministerio emprenderá si siguen negándose a facilitar los datos sobre los cribados oncológicos. García recordó que esas comunidades tienen la obligación de enviar la información sanitaria que el Gobierno ha solicitado y señaló que no hay justificación técnica para no hacerlo.

Desde Sanidad subrayan que los indicadores requeridos, como las tasas de respuesta, positividad o mortalidad, son datos públicos, y que las autonomías pueden enviarlos en el formato que quieran. Para la ministra, la negativa a compartirlos solo puede deberse a dos motivos: "o no los tienen, o los datos son malos".

Además, García ha criticado que algunos gobiernos autonómicos se escuden en que el Ministerio no ha habilitado todavía la plataforma digital para volcar la información, algo que considera una excusa injustificable después de la inversión estatal en digitalización.

Un día antes, el consejero andaluz de Salud, Antonio Sanz, también se había reunido con las representantes de AMAMA. El responsable autonómico aseguró que en el encuentro reinó todo el respeto, todo el cariño y todo el diálogo necesario con las asociaciones, y la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, dijo que la cita había sido colaborativa.

Sin embargo, la reunión dejó más dudas que certezas. Claverol explicó que preguntó directamente al consejero cuál había sido el motivo por el que no se avisó a las mujeres con mamografías dudosas. Según relató, Sanz le respondió que habían sido los jefes de servicio quienes tomaron la decisión de no realizar esas llamadas porque entendieron que una empresa era la encargada de ese proceso. “Cuando yo le pregunto por esa empresa”, contó después, “me dicen que no hay una empresa, que hay una serie de personas, grupos de trabajo. Bueno, la verdad es que debo ser muy torpe porque no me enteré bien”.

A pesar de las reuniones, los compromisos y las advertencias, la gran pregunta sigue sin resolverse: qué falló en los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Mónica García insiste en que la información sanitaria "no puede ser rehén de ningún gobierno" y asegura que el Ministerio ya trabaja en acciones legales y administrativas para garantizar que las comunidades autónomas cumplan con su obligación de transparencia.