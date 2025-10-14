Marta Aguirregomezcorta 14 OCT 2025 - 17:26h.

"Alice", la primera DANA con nombre se despide después de 6 días azotando el mediterráneo

El Valencia ya hay quejas por las alertas, que suenan de forma constante y rompen la normalidad cotidiana

"Alice", la primera DANA con nombre se despide después de 6 días azotando el mediterráneo. Un temporal que estos días ha desbordado barrancos en Tarragona anegando calles en Alicante y Dénia e inundado garajes y bajos. Con registros de más de 200 litros por metro cuadrado en puntos del litoral ha obligado a suspender clases y cortar carreteras.

Pero ha dejado otra secuela y no menor. La del miedo en Valencia por las alertas constantes que rompen la normalidad del día a día: "Hemos pasado del día que pasó la DANA que no nos avisan de nada a alertas rojas cada dos por tres", se quejan ya los vecinos a los que les está costando adaptarse a este nueva realidad climática.

"Que nos avisen con precaución y con razón, no ponernos el corazón en un puño cada vez que haya lluvias"

Cada vez que a los valencianos les entra una alerta en el móvil les da un vuelco el corazón. "Cada vez que haya lluvia no tener el corazón en un puño, que avisen con razón". O ver que tras la alerta "no ha pasado nada". Y más con el problema consecuente de dónde dejar a los niños porque las clases se suspenden ahora de forma veloz, escarmentados por la ineficiencia que dejó 237 muertos en Valencia. "O dejarlos en casa o donde los abuelos".

Hay quien opina ya que este aluvión de alertas constantes es innecesario porque les trastoca la vida y aunque comprenden la necesidad de las alertas, creen que es hora de acostumbrarse y no hacer saltar todas las alarmas por una alerta naranja. La otra realidad, la de después de la DANA Alice, desgraciadamente, pasa por seguir limpiando y achicando agua como hacía hoy en Gandía tras los últimos episodios de lluvia.

Los efectos de la DANA Alice

Hoy estamos pendientes de Mallorca y Menorca donde está activada el aviso naranja por lluvias y tormentas, según informa Esther Sosa. "Se mantiene el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas en el sur Mallorca y amarillo en el sur de Baleares al menos hasta las ocho de la tarde. Desde Emergencias señalan que lo peor ha pasado, mientras en Ibiza se han subsanado los daños más graves. Pese a la alerta naranja, la gente no duda en ir a la playa".

Aunque la lluvia cede algo, la inestabilidad todavía sigue anclada en el Mediterráneo. En Tarragona hoy continúan las labores de limpieza del barro y el agua acumulada. En Alcanar está Marina Pérez. "Los efectos de la DANA aún son visibles en urbanizaciones construidas en medio del curso natural del agua. Los vecinos vivieron momentos de pánico y se refugiaron en los altos de sus casas, pues el agua superaba el metro y medio de altura. El agua arrastró fango, maleza y hasta un coche".

El camping del Canar tras el paso de la DANA Alice deja un ambiente desolador. "Todo el mundo fuimos a la segundas plantas y esperando no ser un afectado en tu casa". Los barrancos no han podido con todo, el agua derribó parte del muro con la fuerza de la montaña se llevó por delante el camping. También afectó a una urbanización construida encima del caudal en la que el agua llegó a las ventanas. En Cervià de les Garrigues (Lleida) se registraron 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Es el azote del temporal en la costa mediterránea. En cuatro comarcas del sur de Tarragona continúan suspendidas las clases, las actividades deportivas y las citas sanitarios no urgentes. Alice, la primera gran DANA del otoño no acaba de despedirse.