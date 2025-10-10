Pilar Fernández: "Me llegó la carta del cribado cuando ya no tenía mamas"

Lidia Camón 10 OCT 2025 - 16:21h.

Guadalupe creía que estaba sana porque nadie la llamaba, pero al final se dio cuenta de que no era así

¿Qué cambios habrá en el protocolo en el cribado del cáncer de mama en Andalucía tras la polémica que le ha costado el puesto la Consejera de Salud?

"Me llegó la carta del cribado de cáncer cuando ya no tenía mamas", dice Pilar Fernández, de Huelva, que había sido operada año y un mes antes. "Me operaron de una masoctemía bilateral radical. Cuando abrí la carta dije, pero bueno si yo hace un año y mes que no tengo mamas".

Guadalupe Zafra, de Antequera, se enteró de que algo iba mal cuando ya pensaba que el cribado había dado negativo porque nadie la llamó. Se enteró de que algo iba mal cuando lo vio en la app. Voy el tres de junio a hacerme un cribado y después de cuatro meses no se pone nadie en contacto conmigo. Con mi certificado digital yo tengo acceso a ver mis pruebas. Me meto, y veo que allí hay algo".

Son los testimonios de los rostros de los errores en el cribado del cáncer de mama en Andalucía que han supuesto un duro revés político para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ya ha puesto en marcha un plan de choque y ha hecho dimitir a su Consejera de Sanidad.

El impacto del error ya es irreversible para muchas

Pese a todo, el impacto del error no es político, se cuenta en vidas y ya es irreversible para muchas Pilares y Guadalupes. Aún no se sabe cuántas de ellas murieron sin saber que tenían cáncer o los efectos que una prueba tardía hayan tenido en su evolución y posibilidad de recuperación.

En Andalucía, continúan las movilizaciones por los fallos en el cribado de cáncer de mama. Cientos de mujeres se han concentrado frente a la Delegación de Salud de Málaga para pedir una sistema de salud efectivo y protestar por esos fallos que afectaron a más de 2.000 andaluzas.

Mientras, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mantenido este viernes una reunión con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, y otros miembros de su junta directiva, para abordar las medidas puesta en marcha por su gobierno para hacer frente a los problemas en el programa de cribado de cáncer de mama y recibir aportaciones de los profesionales, según informa para Noticias Cuatro Marta Álvarez.

En su cuenta en la red social X, el presidente ha manifestado que durante la reunión han abordado la auditoría de los cribados de cáncer en la sanidad pública que se va a llevar a cabo (mamas, colorrectal y cuello de útero) y el plan de choque que fue presentado el martes para afrontar los problemas con el programa del cribado de cáncer de mama. "La colaboración es máxima y trabajamos juntos en las soluciones", ha dicho Juanma Moreno.

2.000 mujeres han sido llamadas para tener su cita antes del 30 de noviembre

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión, Antonio Sanz, que ha estado acompañado de Alfonso Carmona, ha defendido la respuesta que la Junta ha dado a esta crisis de los cribados de cáncer de mama, de manera que ya se han realizado las llamadas previstas a en torno a 2.000 mujeres para darles cita antes del 30 de noviembre para la realización de las pruebas pertinentes tras una mamografía dudosa.

Ha insistido en que la Junta está abordando el problema surgido en el cribado de cáncer de mama "con el mayor rigor posible, con toda la humildad, reconociendo los errores, pidiendo disculpas a las personas afectadas, pero sobre todo volcando las 24 horas del día en encontrar soluciones, generar propuestas, reaccionar de manera ágil y eficaz y para garantizar que esto no vuelva a ocurrir nunca más".

Así, se ha referido al plan de choque que fue presentado el miércoles tras la reunión del Consejo de Gobierno que, con una dotación de doce millones, recoge realizar antes del 30 de noviembre las pruebas correspondientes a mujeres andaluzas pendientes de un segundo diagnóstico para prevenir el cáncer de mama en el marco del programa de detección precoz del mismo.

En torno a unas 1.800 mujeres se circunscriben al ámbito del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el resto a los hospitales de Málaga y de Jerez de la Frontera (Cádiz). Sanz ha señalado que no consta que haya una cifra de la "magnitud" del Virgen del Rocío en ningún otro centro hospitalario.

Asimismo, respecto al objetivo del plan de choque sobre la contratación de nuevos profesionales sanitarios, ha señalado que han empezado y, por tanto, se están produciendo ya incorporaciones. Concretamente se quiere contratar "cuanto antes" hasta 119 profesionales, entre ellos, 65 facultativos especialistas en radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería.

El objetivo, según el consejero, es que esos profesionales se "queden" en la sanidad pública andaluza, porque el plan de choque no es "temporal, sino que viene para quedarse y para perfeccionarse". "Ojalá podamos contratar todos los que prevemos, pero, lógicamente, somos muy conscientes de la dificultad de encontrar profesionales sanitarios a todos los niveles, pero creemos que existen otras fórmulas", ha indicado Sanz, quien ha explicado que "no solo estamos hablando de contratación, sino también de incentivos" a actuales profesionales.

Antonio Sanz ha señalado que el cambio de protocolo sobre el cribado de cáncer de mama que se va a poner en marcha significa algo muy importante, como es "el compromiso de información en todo momento y desde el primer momento a las mujeres" que se sometan al cribado. "Las mujeres tienen derecho a conocer el resultado de su mamografía y eso es un cambio fundamental que hemos puesto en marcha desde la reforma del protocolo que hemos promovido desde el Gobierno de Andalucía", ha apuntado.

Por su parte, Alfonso Carmona ha calificado de "fructífera" la reunión, apuntando que ha sido "la primera vez que realmente, en estos últimos 14 meses, no han escuchado, no solamente han oído el ruido, sino que no han escuchado y se ha tomado nota". Ha dicho que habido una "predisposición francamente positiva" por parte de ambas partes, que es la forma de hacer las cosas, "dialogar con aquellos que son los que están trabajando en primera línea, que son los médicos o los enfermeros".

"Es un antes y un después", ha indicado sobre las relaciones con el Gobierno andaluz, en el que ha visto "buena voluntad por arreglar los problemas y por hacer las cosas de mejor forma, y sobre todo, escuchando a aquel que está en primera línea de calle", que es "como se solucionan las cosas".

Sobre cuál ha podido ser el origen del fallo en el programa del cribado de cáncer de mama, ha indicado que, por supuesto, hay que saber dónde está para corregirlo, pero la prioridad ahora es solucionar el problemas a las mujeres afectadas, que es a lo que tiene que ponerse la Consejería de Salud "de forma tajante, eficaz y fluida". "Espero que todo se solucione lo más rápidamente posible y lo mejor posible", ha dicho.