La escena del running en España está viviendo una transformación. Ya no se trata solo de acumular kilómetros ni de bajar tiempos: correr se ha convertido también en una forma de hacer comunidad. Pero en medio de esta expansión, elegir el grupo adecuado puede marcar la diferencia entre progresar con entusiasmo o abandonar frustrado. ¿Qué pesa más para ti: mejorar tu marca personal o compartir risas después del entreno? La respuesta a esta pregunta será la brújula que guíe tu decisión.

Ritmo, objetivos y filosofía: la afinidad importa

Uno de los errores más comunes al integrarse en un grupo de corredores es no tener claro qué se busca. Hay que plantearse un objetivo: ¿Prepararse para maratones o salir a correr para probar algo luego? Hay que buscar un grupo con metas similares a las tuyas. Esta afinidad es clave para no sentir que sobras o, peor aún, que te exiges de más por encajar.

Por ejemplo, si nos metemos en un entorno demasiado competitivo o poco adaptado a tu nivel puede llegar a minar la motivación: La clave está en encontrar grupos que trabajen por ritmos y que te ubiquen bien desde el primer día.

El tipo de grupo es también determinante. Como explica el entrenador Mateo Cañellas, existen al menos dos categorías claras. Por un lado estarían los grupos de entrenamiento técnico, muy enfocados a la mejora de marca en competiciones oficiales. Por otro los grupos más distendidos, que combinan objetivos personales con un componente festivo y social.

Si buscas mejorar tiempos, no todo vale

Para quienes desean rendir más y correr más rápido, la elección debe ser especialmente rigurosa. La presencia de entrenadores cualificados no solo es deseable, sino esencial. SoyCorredor.es recomienda optar por grupos dirigidos por profesionales titulados (INEF, CAFYD o técnicos deportivos), pues los planes guiados por profesionales no solo mejoran el rendimiento, sino que también reducen el riesgo de lesión.

Además, es importante huir del “postureo runner”. Muchos grupos parecen agencias de marketing con dorsal. Si lo primero que te preguntan es si tienes Instagram, mal. Mejor pregunta cuántos han mejorado marca o cuántos siguen corriendo tras seis meses de carreras.

No menos importante es la logística. La constancia se construye desde lo práctico. Hay que plantearse cuestiones como ¿Puedo llegar fácil? ¿Puedo mantener la frecuencia? ¿Me permite conciliar con mi día a día? son las preguntas clave.

Si lo tuyo es socializar (y correr también)

No todos corren para competir. Para muchas personas, sobre todo mayores de 30, el running es la excusa perfecta para salir de casa, moverse y, sobre todo, conectar. Según un informe de Strava, el 58 % de los usuarios declaró haber hecho nuevos amigos en grupos deportivos, y casi uno de cada cinco jóvenes de la Generación Z afirmó haber tenido una cita con alguien que conoció haciendo ejercicio.

En ese contexto florecen clubes como Tigers Running Club, que ha pasado de 500 miembros en 2021 a más de 1 400 en 2024, muchos de ellos entre 30 y 60 años. La propuesta combina entrenamientos con planes de afterwork, cervezas o brunchs, sin perder del todo el foco en la actividad física.

Para saber si un grupo encaja contigo, no hay mejor prueba que asistir a un par de sesiones. Como aconsejan los expertos, correr en grupo debe sumar, no agobiar. Por tanto es importante comprobar si hay buen rollo, si se integra a la gente nueva… o si parece una competición encubierta.

Al final los beneficios de los clubes de running social son claros, aportando motivación y responsabilidad, además de un sentimiento de comunidad y camaradería, capacitación estructurada, y un toque de seguridad y apoyo.

En definitiva, que el grupo ideal no es el más rápido, ni el más divertido… es el que se alinea contigo. Y es que, la oferta es cada vez más amplia, y eso puede abrumar. Pero si sabes lo que quieres, ya sea progresar como atleta o disfrutar del camino en buena compañía, no será difícil encontrar un grupo de running que te impulse a seguir corriendo. Por salud, por amor o por mejorar marca: la meta es tuya.