La prueba consta de tres ejercicios basados en sentadillas, zancadas y equilibrio en la pata coja

Estar en forma está de moda: cada vez hay más gimnasios y cada vez vamos más

Compartir







La inteligencia artificial aplicada a la salud ya es un hecho y una ayuda. Entre las herramientas de prevención encontramos una aplicación que nos informa de nuestro nivel de sedentarismo y nos informa de cuál es nuestra edad de movimiento. Nuestra compañera Sandra Mir ha descubierto la suya.

La prueba consta de tres ejercicios: sentadillas, zancadas y equilibrio en la pata coja. Los puntos registran cualquier temblor o desvío de postura y eso determina qué edad de movimiento tenemos. El 80% de personas tienen una edad de movimientos superior a la edad cronológica o a la edad real.

Ocho de cada 10 personas tienen una edad de movimiento mayor a la real

Ocho de cada 10 tienen una edad de movimiento muy superior a la real. Y nosotros hemos querido comprobarlo. En el caso de nuestra reportera, ella tiene 14 años menos que su edad real. Eso sí, conseguir un buen resultado no sale gratis, sino que es cuestión de hacer deporte. Porque si entrenamos fuerza y escapamos del sedentarismo da igual cuál sea nuestra edad real.

“A raíz de tener un cáncer de pecho me recomendaron hacer ejercicios de fuerza, que yo los odiaba, y ahora lo ejercitamos al menos tres veces a la semana”, afirma una mujer. En conclusión, hay que moverse para que nuestra edad de movimiento siempre sea más joven que nosotros.