MadridLa Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre de 67 años en el incendio de su casa en Cercedilla, en la sierra de Madrid. Tenía una gran cantidad de enseres acumulados en el interior de la vivienda, de planta baja. El varón padecía varios trastornos mentales, informa en el vídeo Raquel Duva.

Eran las 22:41 horas de la noche de este miércoles. Los bomberos acuden a la llamada del 112 y tienen que derribar la puerta para entrar en el inmueble. Dentro, localizan a Antonio. Se había encerrado en el baño de la vivienda tratando de evitar una intoxicación por humo que posiblemente acabó produciéndose.

Ni bomberos ni sanitarios han podido reanimarle

"Hemos encontrado un incendio generalizado", explica José Luis García, oficial de Bomberos de Madrid. "Hemos entrado y hemos tenido que extinguir las llamas para llegar hasta el final buscando al varón. Lo hemos encontrado en el baño y lo hemos extraído".

Poco después, los servicios sanitarios intentaban reanimarle. "Nos encontramos con un paciente de 67 años estaba en parada cardiorrespiratoria. Tras las maniobras de RCP básicas que habían comenzado los bomberos, proseguimos con las nuestras, pero solo hemos podido confirmar su muerte", relata Gemma Rodríguez, supervisora del SUMMA.

En el incendio también ha muerto su perro. Le han encontrado en el salón de la vivienda. Antonio dormía en un colchón en el suelo. Sufría esquizofrenia y síndrome de diógenes, probablemente la razón por la cual acumulaba gran cantidad de basura dentro y fuera de la casa. Todo estaba repleto de los restos que recogía en los contenedores.