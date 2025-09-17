Los bomberos trataron de extinguir un incendio originado en el interior del restaurante en Madrid

MadridEl incendio que ocurrió en un restaurante en Madrid dejó imágenes espectaculares de una bola de humo, acompañada de fuego, que salía del local de forma virulenta. Es un fenómeno conocido como backdraft, según informa Sara Baos y Marta Lilao. "En un inicio no parecía tan complejo, pero se ha producido una complicación", confesó la vicealcaldesa de Madrid, María Inmaculada Sanz.

Así lo comunicó Emergencias a los medios de comunicación. "El incendio ha originado una gran cantidad de humo, muchísimas calorías en el interior que por supuesto habrán provocado luego que haya habido elementos que han caído", explicó Gema Martín, portavoz de emergencias en Madrid. Lo que en un principio parecía un simple incendio en la cocina de este restaurante madrileño, acabó siendo un fenómeno que sorprendió a las 18 dotaciones de bomberos que trabajaban para extinguirlo.

Así se forma el fenómeno backdraft

Los bomberos trataron de extinguir un incendio originado en el interior de un restaurante en Madrid, cuando de repente una nube de humo salió descontrolada hacia el exterior. En cuestión de segundos, ocultó la calle. La voracidad con la que se extendió la columna de humo tiene un nombre. Se trata del fenómeno backdraft. Pero, ¿cómo se forma?

"Por una apertura, por ejemplo, de una puerta, una ventilación o simplemente que se rompa un cristal por el efecto del fuego. Aporta el oxígeno necesario y, los gases que deberían estar en rango de inflamabilidad, entran bruscamente provocando una pequeña exclusión", señala Manolo Blanco, del consorcio de bomberos de Sevilla. Un fenómeno peligroso que dificulta la visibilidad entre el humo sin dejar a simple vista las llamas.