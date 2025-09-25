Cómo se puede saber si un audio está editado o clonado: así se analiza con aplicaciones forenses
Los audios se analizan con aplicaciones forenses diseñadas para la investigación criminal
En los procedimientos judiciales en España, cerca del 98% de las pruebas digitales que se presentan ya incluyen audios y grabaciones. Pero, ¿cómo se sabe de forma verificable si un audio está clonado o editado? Nuestra compañera Sandra Mir lo ha comprobado con un experto en este tipo de análisis.
Para empezar, hay que comprobar cuál es real y cuál está clonada. “Primero se analiza a nivel de ficheros y luego se analiza a nivel de voz”, explica Manuel Huertas, director de ‘Lazarus Technology’.
Los ficheros en la metadata, clave para detectar si el audio está editado
“Primero se analiza a nivel de ficheros y luego se analiza a nivel de voz”, afirma Huertas. Esto lo hacen con aplicaciones forenses diseñadas para la investigación criminal. A partir de ahí, se miran las diferencias. “Lo que estamos buscando son indicadores de corte. Analizamos pulsos. Son indicadores de cuando nosotros alimentamos un micrófono y lo dejamos de alimentar. Al meter electricidad en el micrófono genera un pulso que se graba en el sonido”, señala el experto.
Y eso quiere decir que es una voz real muy diferente a la clonada. “Aquí lo que estamos viendo es el espectro de continuidad del sonido. Al no tener cortes, directamente sabemos que es una pieza que está generada de principio a fin en este fichero”, apunta Huertas.
Lo importante está en los ficheros en la metadata. “Aquí vemos que un fichero generado por inteligencia artificial contiene muy poquitos datos. Y en cambio, aquí estamos viendo que se ha grabado con un teléfono”, apunta mientras señala la pantalla. Ir a la fuente original es fundamental para que estas grabaciones sean admitidas como prueba judicial.