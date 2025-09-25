Los audios se analizan con aplicaciones forenses diseñadas para la investigación criminal

En los procedimientos judiciales en España, cerca del 98% de las pruebas digitales que se presentan ya incluyen audios y grabaciones. Pero, ¿cómo se sabe de forma verificable si un audio está clonado o editado? Nuestra compañera Sandra Mir lo ha comprobado con un experto en este tipo de análisis.

Los ficheros en la metadata, clave para detectar si el audio está editado

“Primero se analiza a nivel de ficheros y luego se analiza a nivel de voz”, afirma Huertas. Esto lo hacen con aplicaciones forenses diseñadas para la investigación criminal. A partir de ahí, se miran las diferencias. “Lo que estamos buscando son indicadores de corte. Analizamos pulsos. Son indicadores de cuando nosotros alimentamos un micrófono y lo dejamos de alimentar. Al meter electricidad en el micrófono genera un pulso que se graba en el sonido”, señala el experto.

Y eso quiere decir que es una voz real muy diferente a la clonada. “Aquí lo que estamos viendo es el espectro de continuidad del sonido. Al no tener cortes, directamente sabemos que es una pieza que está generada de principio a fin en este fichero”, apunta Huertas.

Lo importante está en los ficheros en la metadata. “Aquí vemos que un fichero generado por inteligencia artificial contiene muy poquitos datos. Y en cambio, aquí estamos viendo que se ha grabado con un teléfono”, apunta mientras señala la pantalla. Ir a la fuente original es fundamental para que estas grabaciones sean admitidas como prueba judicial.