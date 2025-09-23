Abundan cada vez más los tutoriales para enseñar a robar datos hasta en las redes wifi privadas de nuestras casas

Conectarse a una red wifi pública en un aeropuerto o una estación de tren conlleva riesgos de seguridad. Existen técnicas para acceder a nuestros datos desde otro dispositivo conectado. Técnicas que cada vez están más extendidas, pues se pueden aprender con un simple tutorial de Youtube. Y no solo fuera, puede ocurrir incluso en la wifi de nuestras casas.

Y es que internet está lleno de vídeos que enseñan a conectarse a redes wifi ajenas y a acceder a datos de otros teléfonos conectados a esas redes. Pero existen formas de protegerse y de saber si nos están robando el wifi en nuestra propia casa.

La importancia de chequear que nuestra red está a salvo

Hay métodos para prevenirlo. "Lo primero es meternos en el menú del rúter a través del ordenador y clicar en la opción de ocultar el nombre de la red wifi", explica Héctor Puertas, técnico de Repair Madrid. De esta forma nuestra red es invisible a quienes no están conectados.

Una forma de detectar si nos están robando wifi es, en ese mismo menú del rúter, hacer recuento de los dispositivos que están conectados. Aparecerán móviles, tabletas, ordenadores o televisiones. Si hay alguno al que no reconocemos, se traduce en un robo de wifi: "Alguien se ha enganchado a nuestra red de forma no legal", apunta Puertas.

Lo peor en esos casos no es en sí que estén utilizando nuestro internet sin pagar, sino que al conectarse a esa wifi existen múltiples procedimientos para acceder a montones de datos en nuestro teléfono. "Pueden hasta entrar en el banco, tienen acceso a tu banco si tú guardas ahí las claves", explica el técnico.

En la calle los riesgos se multiplican

Esto es lo que ocurre en casa. En la calle, las redes públicas son un filón para los ladrones de datos. Noticias Cuatro pregunta en la sala de espera de una estación de alta velocidad. "Me conecto a la red pública y no me pasa nada", apunta una mujer. Y un joven añade: "Cuando a veces no hay mucha cobertura y hay wifi, pues te puede más el wifi que la seguridad". La mayoría desconoce los graves peligros de esta conexión.

Es más, si contamos, como casi todo el mundo, con un teléfono móvil con datos, también pueden conectarse a nuestro internet como si fuese una red wifi más. Para evitar que se metan en nuestros dispositivos, los mismos dos pasos: ocultar nuestro nombre de red y crear una clave alfanumérica nueva.