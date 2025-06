Comenzó subiendo vídeos a su cuenta @farmaciaenfurecida durante la pandemia

MadridGuillermo Martín comenzó su andadura en redes sociales alertando de los bulos sobre las vacunas del Covid. Cinco años después, acumula más de medio millón de seguidores en Instagram. Desde su cuenta @farmaciaenfurecida, critica con humor y datos los consejos de salud falsos que circulan en internet intentando imitar a los verdaderos.

Algunos usuarios de Instagram y TikTok acostumbran a publicar desinformación sobre salud y bienestar que puede llegar a ser peligrosa, asegura Guille. Usando una voz convincente y un formato profesional, revelan falsos trucos o se inventan propiedades y efectos de productos. El influencer se dedica a contrastar los vídeos con sus conocimientos.

Barbaridades que se hacen pasar por consejos de salud

"Si besas a una chica que está tomando anticonceptivas, te sube el nivel de estrógenos". Así comienza uno de los cientos de vídeos que ha respondido Guille. Por supuesto, son recomendaciones médicas falsas que, cuando se hacen pasar por verdad, se convierten en algo muy peligroso. "Son lanzados por gente que sabe que son mentira, pero les encanta captar la atención y las visitas de quienes se lo creen", explica.

El influencer comenzó su andadura por las redes en la pandemia. "Vi que había muchos vídeos de desinformación, sobre todo de las vacunas, así que yo preferí responderlos". Así lleva ya cinco años. En su cuenta de Instagram @farmaciaenfurecida acumula más de medio millón de seguidores.

De las gafas de sol que nublan la retina al agua que deshidrata

Guille se ha encontrado todo tipo de falsos 'tips' en redes. Para combatirlos emplea una mezcla de humor, cuando la mentira es evidente, y hechos reales, cuando no lo es tanto. Ante un vídeo de un influencer criticando el uso de protector solar, respondía tajante: "Huid siempre de la gente que utiliza 'químico' como sinónimo de 'malo' y 'natural' como sinónimo de 'inocuo'".

El perfil del creador de contenido más habitual es el 'gurú sin camiseta', ironiza. Gente que ha llegado a decir que "si te pones las gafas de sol, tu retina no capta el sol y piensa que está nublado". Utilizan trucos para que la información parezca verídica. Desde el uso de tecnicismos a la entonación y la presentación, todo cuenta. "Usan palabras científicas aunque no las entiendan o muestran supuestos estudios que confirman sus teorías muy rápido, para que nadie pueda contrastar.

Riesgo para la salud y para la cartera

Lo más preocupante de este contenido es la reacción que provoca en la gente que cae en la trampa. Sobre todo porque podría estar poniendo en riesgo su salud, pero hay algo más: algunos de estos mentores naturalistas generan un falso problema para vender un producto que supuestamente lo subsanará.

Era el caso de una serie de vídeos que alertaban de que el agua embotellada no hidrata. El empeño puesto en mentir era enorme: incluso realizaban falsos experimentos para probar la falta de conductividad eléctrica del agua. No obstante, la solución no era beber del grifo. Ofrecían una jarra mágica que, según sus vendedores, era capaz de devolver las sales al agua y volverla hidratante. "Solo tenemos que unir los puntos".

Y es que Guille no se imaginaba llegar a tener más de medio millón de seguidores. Lo que tampoco se imaginaba, dice, "era tener que explicar en 2025 que el agua hidrata".