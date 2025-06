Dormir mal afecta al crecimiento y al aprendizaje y debilita el sistema inmunitario

5 trucos caseros para dormir mejor sin necesidad de tomar pastillas

BarcelonaLa falta de sueño es una problemática común a buena parte de la población. Los expertos sostienen que apenas se le da importancia y se tiende a dormir mal de manera habitual sin preocuparse por las consecuencias. El 17% de los niños españoles va a clase con sueño y los adolescentes son el grupo de edad que más acusa la falta de descanso, algo en lo que influyen las pantallas pero también los horarios contra natura de los institutos.

El Hospital Sant Joan de Deu, en Barcelona, ha presentado este martes su último informe 'FAROS' en un acto en el que recordaban algunas de las consecuencias negativas de dormir mal. Repercute en el crecimiento, el sistema inmune y en la salud mental. Los jóvenes que duermen mal tienden a tener un peor estado de ánimo y rendimiento durante el día. En el caso de los más mayores, preocupa la relación con el alzheimer.

Uno de cada tres menores españoles descansa mal

Aproximadamente un 24% de lactantes están privados de sueño. Es una de las muchas estadísticas que ha dado a conocer este martes Óscar Sans, especialista en trastornos del sueño en el Hospital Sant Joan de Deu, en el acto de presentación del informe. "Se tiende a pensar que dormir es una pérdida de tiempo, pero al contrario", advierte. Un niño invierte aproximadamente 9.500 horas durmiendo, en contraposición a las 8.000 horas que permanece despierto y todas ellas son buenas y necesarias.

La poca importancia que le damos se traduce en datos negativos: el 17% de los niños españoles va al colegio con sueño y un 4% se duerme en clase. Esto, según Sans, "repercute en su conducta, su estado de ánimo o su memoria". Dormir poco o mal afecta al crecimiento y al aprendizaje, debilita el sistema inmunitario y predispone a los pequeños a tener más infecciones y más enfermedades.

Gonzalo Pin, del Grupo de Sueño de la 'Asociación Española de Pediatría' (AEP), hace un símil: "El sueño es como el aceite del coche: si no le echas, no puedes andar". El médico ha recordado otras de los efectos negativos de no dormir: "Reduce la tolerancia a la glucosa, por lo que hay más riesgo de diabetes. También desequilibra metabolismo, lo que aumenta el riesgo de obesidad".

Los adolescentes, los que más sufren de insomnio

Preocupa especialmente el caso de los adolescentes, a quienes dormir mal les genera problemas de conducta y afectaciones en salud mental. Sans ha llegado a señalar "problemas de ansiedad y de depresión". El horario escolar va contra natura porque en esas edades el cuerpo retrasa sus ritmos circadianos unos 25 minutos por cada año de crecimiento. Sin embargo, la hora de entrar a clase suele mantenerse o anticiparse, explica Pin.

"Con solo retrasar media hora la entrada en el colegio se mejorarían los resultados académicos", asegura. "En la adolescencia el cuerpo les pide acostarse más tarde y es normal". Tras varios estudios como este informe 'FAROS', los expertos piden un cambio en los horarios, concluyendo que, por ejemplo, los lunes entre las 08:00 horas y las 10:00 horas de la mañana es el peor momento para poner un examen.

Desde el hospital aseguran que es un problema que urge solucionar y que mejoraría la situación de muchas otras patologías a la larga. Entre un 20% y un 40% de niños presentan insomnio o dificultad para conciliar el sueño y el cuerpo no perdona.