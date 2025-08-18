El pasado marzo se prohibió realizar llamadas comerciales desde números móviles con prefijo nacional

Cerca de 48 millones de llamadas fraudulentas han sido bloqueadas de los teléfonos españoles en los últimos cinco meses. Es el balance que hace el Gobierno de las medidas adoptadas para luchar contra las estafas telefónicas el pasado marzo. Ahora, el ejecutivo trabaja en crear una base de datos con los códigos que utilizan las empresas y las administraciones públicas para que puedan ser identificadas cuando envían un SMS, informa en vídeo Cristina Montalvo.

El ministro para la Transición Digital, Óscar López, asegura que el balance es positivo y justifica profundizar en esta clase de medidas ante la mayor importancia que está cobrando el mundo online. "Igual que se ha reducido el crimen ordinario, han aumentado los ciberdelitos y la delincuencia en las redes", asevera. "Por eso era tan importante poner en marcha estas medidas para proteger a los ciudadanos del fraude. Ya sea por teléfono, por correo electrónico o por SMS".

Medidas contra las estafas de suplantación de identidad

En marzo se activó un plan para combatir las estafas de suplantación de identidad que se producían a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos. En los primeros meses se obligó a las operadoras de telefonía a bloquear las que se realizaban desde números que no pertenecieran a ningún servicio, ni operador o cliente. Por ejemplo, los que empiezan por 3 o por 4.

Desde junio, además, se tienen que bloquear llamadas de origen internacional pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano, una de las prácticas más comunes en los intentos de fraude telefónico. Historias como las de la hija perdida que necesita urgentemente el envío de miles de euros lo tienen cada vez más difícil.

Las llamadas comerciales, más restringidas

Se han puesto en marcha también medidas relacionadas con las llamadas comerciales. Para que los ciudadanos pudieran saber cuando las llamadas que estaban recibiendo tenían la intención de venderles un producto o servicio, se prohibió realizar llamadas comerciales desde números móviles. El Gobierno asegura que una parte importante de las estafas se producían cuando el ciudadano recibía llamadas procedentes de móviles nacionales que cogían porque no los tiene guardados en su agenda.

Como resultado de todas estas actuaciones, las operadoras están ahora bloqueando de media 435.000 llamadas y más de 18.000 SMS cada día. En total, en estos meses, 48 millones de llamadas y más de dos millones de mensajes han sido interceptados.

Trabajan en identificar a las entidades en los SMS y poner coto a las estafas internacionales

El Gobierno ha señalado este lunes que los intentos de estafa desde números internacionales se están produciendo y dice que está trabajando en este asunto. También en otra medida, más compleja técnicamente y que entrará en vigor en verano del año que viene. Consiste en crear una base de datos con los códigos que utilizan las empresas y las administraciones públicas para que puedan ser identificados cuando nos envían un SMS.

Con esto se intenta que los consumidores podamos comprobar que las comunicaciones son que recibimos sean auténticas y proteger a la vez la identidad de las entidades legítimas. Es importante recordar que todos estos delitos y también los que abarcan otro tipo de ciberdelincuencia no han hecho más que crecer. Todo ello a pesar de que, según la La Alianza Global Anti-Estafa, el 59% de los afectados por estos casos no llegan a denunciarlo. Eso, dice el Gobierno justifica estas medidas.