FuengirolaEn Fuengirola, en Málaga, vuelven a apostar por drones para vigilar sus playas, una flota de socorristas aéreos que este verano ya han salvado a varios bañistas en apuros. Todo un logro después de que en España, durante el 2025, se haya batido el récord de muertes por ahogamiento. Solo en los últimos 15 días se han llevado a cabo seis, según informa Patricia Palacios.

Desde las alturas, lanzando un salvavidas al mar, se utilizan drones para ayudar en los rescates de las playas de Fuengirola. Este verano se ha notado el aumento de rescates. Los vecinos de esta localidad se sienten seguros y contentos con esta medida que afianza unas vacaciones más protegidas. La localidad es pionera en la Costa del Sol en el uso de estos aparatos, cuatro de ellos cubren todo el litoral.

"Se activa el dron y en 10 segundos está en el aire", indica Juan López García

Se trata de un servicio de aerovigilancia capaz de ayudar a bañistas en apuros. “En base a la zona donde sea, pues se activa el dron y en 10 segundos está en el aire, entonces hay un sistema de seguridad que nos ha venido genial”, explica Juan López García, director de socorrismo en Málaga. Estos aparatos van equipados con cámaras de alta definición y sistemas de detención de obstáculos, lo que supone un apoyo para los socorristas.

“La verdad estoy muy contento y con cero víctimas ahogadas, que eso es lo importante”, señala García. Localizan personas y reducen tiempos que son vitales gracias a esta innovación en el sistema de prevención y salvamento marítimo. “No ha llegado ningún caso de ahogamiento a pesar de que ha ido creciendo de forma rotunda en toda España”, subraya Ana María Mula, alcaldesa de Fuengirola. Un método que, sin duda, continúa salvando muchas vidas.