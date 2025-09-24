Paloma recuerda que la pulsera sonaba a todas horas pero nunca obtuvo una respuesta de Cometa

El trabajo de Cometa, el centro de gestión de las pulseras antimaltrato que atiende 1.700 alertas al día

Paloma llegó a tener a su expareja a tres metros de distancia. No obtuvo respuesta de Cometa, tan solo el apoyo de la Policía Nacional de Vigo. “La pulsera, en mi caso, pitaba como 30 veces al día. Llegué a hacer un PDF con las veces que saltaba y lo que tardaba en avisarme Cometa”, recuerda.

Ella reconoce que la pulsera sí funcionó en su caso. Pero nunca recibió la llamada de Cometa. “Es cierto que a mí el aparato sí me pitaba, pero Cometa no me llamaba. Una vez estaba en un supermercado y lo grabé a tres metros de distancia y Cometa no me llamó. El aparato sí pito, pitaba como un loco. Yo llamé a la Policía, pero a mí no me llamaron”, lamenta.

Francisco Martínez, expolicía custodio de Paloma, confiesa que a “a Paloma la conocía toda la Policía de Vigo”. “Pero en un mes no sé cuántas llamadas hizo, pero 300 o 400”, señala. Historias como la de Paloma siguen saliendo mientras continúa la polémica de las pulseras antimaltrato en el Congreso de los Diputados.

La polémica por el fallo de las pulseras llega a la sesión de control

El Partido Popular ha ido con todo en la sesión de control contra Ana Redondo. Ha habido varias preguntas a varios ministros sobre el mismo asunto, incluida la propia Redondo, que insiste en su tesis: el sistema siempre ha funcionado más allá de algunas deficiencias concretas y las mujeres siempre han estado protegidas.

A partir de ahí, tanto ella como otros miembros del gabinete, acusan al Partido Popular de generar una alarma social innecesaria entre las mujeres maltratadas y además de haber votado siempre en contra de los avances para las mujeres, desde la Ley del Aborto hasta la norma de paridad. Feijóo, en tono solemne, le ha pedido a Sánchez que vuelva a España desde Nueva York, que cese a Ana Redondo y de paso a otro ministro.

Ana Redondo acusa al PP de generar dudas en las víctimas

“Primero, volver a España; segundo, reunirse con los tres ministros responsables: la ministra de Igualdad y los de Justicia e Interior. Tercero, cesar a la ministra de Igualdad; y cuarto, valorar cuál de los otros dos ministros debe de acompañar a la ministra de Igualdad. Si no lo hace, el presidente es tan responsable como los tres ministros de todo lo que ha sucedido”, señala el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Pero la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene su opinión sobre las pulseras: “He generado una alarma absolutamente impropia, dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas con bulos, falsedades y mentiras. Dejen de utilizar a las víctimas porque siempre han utilizado ustedes a las víctimas como ariete contra el Gobierno”.