La figura de los abuelos y abuelas juega un papel fundamental en buena parte de los hogares españoles. El 85% de los abuelos, según datos de la fundación 'Aldeas Infantiles', se hacen cargo de sus nietos y casi tres cada 10 lo hace a diario. Pero cada vez hay más mayores que priorizan su ocio y afrontan la jubilación como una nueva vida para hacer lo que siempre han querido, informan en el vídeo M. Pérez, B. Van Erps y C. Gramunt.

Es el caso de Francisco y Hortensia, cuya jubilación va literalmente sobre ruedas. Sus planes por el momento solo incluyen obligatoriamente una autocaravana. En lo demás, libertad total. "Lo que no hemos podido hacer trabajando lo podemos realizar ahora", dice Francisco, un filosofía cada vez más extendida entre la tercera edad.

Ahora la aventura es su rutina y la carretera, su mayor responsabilidad. "Hoy podemos estar aquí y mañana estamos en Bilbao. Y de Bilbao te bajas a Madrid, de Madrid te bajas a Cáceres o entras a Portugal", bromea el conductor.

Mejor salud y más capacidad económica brindan una jubilación de aventura

Sin caravana pero con cita en una agencia de viajes, Luis y Loli planean ya su próximo vuelo. Quieren descubrir todo aquello que nunca tuvieron oportunidad de visitar. "De aquí para atrás, cuando estaba trabajando, no hemos viajado tanto porque no se podía", afirma él. "Ahora estamos aprovechando al máximo todo, así que estamos pensando en cosas que no hemos visto", añade ella.

No se olvidan de los destinos nacionales, pero los jubilados se apuntan también a viajes cada vez más exóticos. Lo explica José Ramón Rovira, gerente de la agencia especializada Vacaciones Séniors: "No han salido prácticamente de España y cuando salen se dan cuenta de que hay muchas más cosas que ver. Así se animan a hacer otro viaje más largo y cada vez cogen más kilómetros".

Porque la generación actual de abuelos ha cambiado sus prioridades respecto a las de años atrás. Tienen más tiempo libre y mayor capacidad económica. "Como ha aumentado la esperanza de vida tenemos población mayor que está disfrutando de muchos años después de la jubilación con bienestar físico y potestad material", expone Vicent Borrás, investigador y sociólogo.

Ahora que tienen tiempo, retoman sus viejas pasiones

Pero la felicidad no está necesariamente en un crucero por el Mediterráneo. Hay quien aprovecha para simplemente pasar más tiempo con sus amigos, con suerte también retirados. Otros se animan a formarse más o disfrutar de las múltiples ofertas para mayores de 65 en la programación cultural.

Y no faltan los que sacan a relucir sus antiguos talentos, como Toni. Ahora que tiene tiempo puede rescatar las aficiones de su juventud, en este caso, la música. "Hay que seguir disfrutando de lo que a uno le gusta. Con el grupo hacemos ensayos", afirma orgulloso mostrando una foto de su batería.