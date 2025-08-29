El fuego se inició de manera intencionada en las proximidades de Berlanga del Bierzo y obligó a evacuar a 400 personas

LeónLa Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación) causado sobre las 17:00 horas de este jueves en las proximidades de la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo. El fuego se situó en nivel 2 de gravedad y obligó a evacuar a 400 personas, según informan Lucía Sánchez y Marcos Vaz.

Unos 20 minutos más tarde del comienzo de las llamas, un agente medioambiental llamó a la Guardia Civil de León para informar de que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se había iniciado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizaran las patrullas existentes por la zona, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Decretan internamiento psiquiátrico

Un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, que se encuentran desplegados en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia, han procedido a la detención de una persona que coincidía con la descripción dada por los agentes medioambientales, además de pretender darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada (León), en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para el detenido por causar el incendio en Berlanga del Bierzo, aunque con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud.