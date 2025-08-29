Guía con las cinco fiestas de pueblos cerca de Barcelona que todavía puedes aprovechar en septiembre

Correfocs, castells, conciertos al aire libre y paellas populares son algunos de los eventos que podrás disfrutar

Guía con las cinco fiestas de pueblos cerca de Madrid que todavía puedes aprovechar en septiembre

El verano no se rinde tan fácilmente en Cataluña. Aunque agosto se haya llevado consigo las vacaciones para muchos, septiembre arranca con fuerza festiva, sobre todo en los pueblos y ciudades que rodean Barcelona. Con correfocs, castells, conciertos al aire libre y paellas populares, las festes majors siguen marcando el calendario cultural catalán, y aún estás a tiempo de sumarte a la celebración. Aquí va una guía con cinco fiestas verificadas y repletas de tradición que aún puedes aprovechar durante la primera quincena de septiembre de 2025.

5 fiestas cerca de Barcelona durante septiembre

Vilafranca del Penedès: hasta el 2 de septiembre

Considerada una de las fiestas mayores más emblemáticas de Cataluña, la Festa Major de Vilafranca del Penedès es sinónimo de devoción, identidad y emoción compartida. Declarada fiesta patrimonial de interés nacional, su punto álgido llega el 30 y 31 de agosto con las colles castelleres alzando torres humanas imposibles frente a la basílica de Santa Maria, pero aún puedes disfrutar de actividades hasta el 2 de septiembre.

Según el programa oficial del Ayuntamiento de Vilafranca, la fiesta ofrece bailes populares, cercaviles, correfocs, actos litúrgicos y conciertos para todos los públicos. Un escenario perfecto para quien busca vivir una experiencia cultural profunda sin alejarse de Barcelona.

Sabadell: del 5–9 de septiembre

La Festa Major de Sabadell, a solo media hora en tren desde la capital, combina la tradición catalana con una oferta moderna e inclusiva. Este año se celebra del 5 al 9 de septiembre y promete más de “300 actividades para todas las edades, con actuaciones musicales, cultura popular, teatro y espectáculos familiares”.

Los conciertos al aire libre en el Parc Catalunya, el tradicional correfoc, las exposiciones y los concursos gastronómicos convierten la ciudad en un hervidero festivo. Es una opción ideal si buscas una fiesta urbana sin renunciar al sabor popular.

El Poblenou (Barcelona): del 6–15 de septiembre

No hace falta salir de Barcelona para encontrar una fiesta mayor con sabor auténtico. El barri del Poblenou celebra su gran cita del 6 al 15 de septiembre, con una programación autogestionada por las comisiones vecinales. En total, más de 100 actos entre “correfocs, conciertos, paellas populares, juegos infantiles, mercados artesanales y actividades deportivas”.

Aunque se alarga hasta el día 15, la mayor parte de las actividades populares y gratuitas se concentran en su primer fin de semana, lo que la hace ideal para una escapada corta. Las calles decoradas, las plazas convertidas en escenarios improvisados y el ambiente familiar hacen que, durante unos días, el Poblenou recupere el pulso de pueblo que siempre fue.

Cardedeu: entre el 13 y el 17 de septiembre

Situado a 40 minutos de Barcelona, Cardedeu inicia su Festa Major el 13 de septiembre, aunque los actos principales se celebran el fin de semana del 13 y 14. Entre ellos, destacan el pregón, los conciertos jóvenes en la Plaça Sant Joan, los correfocs, espectáculos familiares y la recuperación de danzas populares.

Según el programa oficial, "el grueso de actividades está previsto para el fin de semana, con especial énfasis en las actividades intergeneracionales y las propuestas musicales nocturnas". Es una opción perfecta para quienes quieran escapar del bullicio de la gran ciudad sin renunciar al dinamismo de una agenda bien pensada.

Sant Andreu de la Barca: del 5–9 de septiembre

En el corazón del Baix Llobregat, a apenas 30 minutos de Barcelona, Sant Andreu de la Barca celebra su Festa Major entre el 5 y el 9 de septiembre. Su programa incluye “conciertos, cercaviles, actividades infantiles, noches de DJ y espectáculos para toda la familia”. Todo ello con un enfoque claro: disfrutar en comunidad.

La combinación de actos para mayores, jóvenes y niños permite que toda la familia encuentre su momento. Y el entorno fluvial del Llobregat le aporta una dimensión natural que muchas otras fiestas urbanas no tienen.

Septiembre también es festivo… si sabes dónde mirar

Más allá del tópico de “se acabó el verano”, septiembre sigue siendo temporada alta para las fiestas populares en Cataluña. Y la primera quincena ofrece una excelente oportunidad para adentrarse en celebraciones auténticas, accesibles y diversas, sin necesidad de grandes desplazamientos. Desde castells centenarios a conciertos de orquesta, pasando por correfocs, sardanas, talleres y paellas populares, la fiesta sigue viva cerca de Barcelona. Solo hay que salir a buscarla.