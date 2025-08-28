Guía con las cinco fiestas de pueblos cerca de Madrid que todavía puedes aprovechar en septiembre

La Comunidad de Madrid mantiene viva la tradición con conciertos, encierros, verbenas y fuegos artificiales

La España vaciada: los 10 pueblos de España con menor población

Compartir







Aunque agosto se haya despedido con sus grandes celebraciones, septiembre no baja el ritmo festivo en los pueblos de Madrid. De Fuenlabrada a Moralzarzal, pasando por Majadahonda, Villaviciosa de Odón o Pozuelo de Alarcón, la Comunidad mantiene viva la tradición con conciertos, encierros, verbenas y fuegos artificiales. Si te has quedado con ganas de fiesta o simplemente buscas una excusa para una escapada cercana, aquí van cinco celebraciones verificadas que aún puedes disfrutar este mes.

5 fiestas de pueblos en Madrid durante septiembre

Fuenlabrada: del 11 al 17 de septiembre

Fuenlabrada despliega en su Recinto Ferial un programa de fiestas diseñado para varias generaciones. Las fiestas patronales comienzan el 11 de septiembre y se alargan hasta el día 17. Uno de los platos fuertes será el espectáculo Yo fui a EGB. El fiestón, el sábado 13, con nombres como Boney M, Locomía, Chimo Bayo y Whigfield.

PUEDE INTERESARTE El pueblo abandonado de Burgos que envuelve leyendas paranormales y es ideal para turismo de misterio

Además, el cartel incluye a La Orquesta Mondragón (día 12), tributos a Loquillo, El Último de la Fila y Héroes del Silencio (días 13 y 14), y la despedida con la espectacular Orquesta Panorama el 17 de septiembre. Las actividades se reparten entre el Recinto Ferial y la zona de casetas, con entrada gratuita a todos los conciertos.

Majadahonda: del 12 al 21 de septiembre

La fiesta en Majadahonda llega del 12 al 21 de septiembre con un cartel que mezcla rock, pop y tradición. Rozalén, Coque Malla, Álex Ubago o Paula Mattheus son algunos de los artistas confirmados, junto a las orquestas Panorama, Maxims y La Misión.

PUEDE INTERESARTE El pueblo a menos de dos horas de Madrid donde puedes dormir en vagones de tren antiguos

Coque Malla actuará el sábado 20 de septiembre en el Parque de Colón, donde se celebran la mayoría de conciertos. El día anterior, viernes 19, habrá doble programa con Paula Mattheus y la Orquesta La Brújula, mientras que la mítica Panorama actuará esa misma noche en el Recinto Ferial. Las actividades incluyen también encierros, fuegos artificiales, casetas y actos religiosos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Moralzarzal: del 18 al 23 de septiembre

Moralzarzal celebra sus fiestas patronales entre el 18 y el 23 de septiembre con un programa que incluye actividades tradicionales, música en directo, concursos populares y encierros en el centro urbano. Esta localidad de la Sierra de Guadarrama combina entorno natural con ambiente festivo, y su Plaza de Toros acoge también eventos deportivos y musicales. Aún no se ha cerrado el programa musical completo, pero las fechas están confirmadas oficialmente.

Villaviciosa de Odón: el tercer domingo de septiembre

Las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Milagro tienen lugar en torno al tercer domingo de septiembre, que este año cae el día 21. Comienzan el sábado anterior con el espectáculo nocturno de fuegos artificiales, conocido como “la famosa pólvora”, y culminan el domingo con la tradicional procesión del Cristo. Aunque el programa completo se publica días antes, la estructura se repite cada año con actividades religiosas, encierros, conciertos, atracciones y feria. Su cercanía a la capital la convierte en una opción cómoda para una escapada de fin de semana.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Pozuelo de Alarcón: del 6 al 13 de septiembre

Las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación en Pozuelo de Alarcón se celebran entre el 6 y el 13 de septiembre, con una agenda cargada de eventos culturales y taurinos. Entre el 10 y el 13 se concentran los encierros tradicionales, pasacalles, corridas de toros, encierros infantiles y concursos de recortes.

El sábado 6 se da el pistoletazo de salida con el pregón, desfile de peñas, torneos y conciertos. Como cada año, la Plaza del Padre Vallet y el Parque Fuente de la Salud serán los principales escenarios de la fiesta, que también incluye una feria de atracciones, talleres y propuestas para todos los públicos.

Septiembre aún guarda fiesta para rato

Si creías que la temporada de fiestas acababa con agosto, te equivocabas. A menos de una hora de Madrid, pueblos como Fuenlabrada, Majadahonda, Moralzarzal, Villaviciosa de Odón o Pozuelo de Alarcón ofrecen programación variada, gratuita y en muchos casos multigeneracional. Entre casetas, orquestas, encierros y conciertos, aún estás a tiempo de bailar, brindar o perder la voz coreando a tu artista favorito. Septiembre no es el final del verano: es la última gran oportunidad para celebrarlo.