Castilla y León es la comunidad con más incendios activos y tiene ocho en nivel 2

Marina Vaz, diputada del PSOE en Orense, aclara si la Xunta ha retirado efectivos de bomberos en plena ola de incendios

Compartir







El incendio de Carballeda de Valdeorras, que amenaza peña Trevinca, el techo de Galicia, en la provincia de Ourense, es uno de los 13 fuegos que siguen activos en la Península y uno de los focos más graves. Sin embargo, es Castilla y León la que está pendiente todavía de ocho incendios, como el de Igueña, con difícil acceso. La climatología ha dado un espaldarazo a los equipos de extinción. Hay optimismo, según ha dicho la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, pero sin bajar la guardia.

Después de que los incendios hayan arrasado cerca de 400.000 hectáreas en España, los equipos de extinción y un cambio favorable en la climatología han conseguido reducir los fuegos activos. Los focos de mayor riesgo, los de nivel 2, han bajado en España de 16 a 13 y se concentran en Galicia, Castilla y León y Asturias. De los 13 que se mantienen, ocho se localizan en Castilla y León, tal y como informa en el vídeo Pablo Requejo.

PUEDE INTERESARTE España afronta 19 incendios activos en una jornada esperanzadora en la extinción y nuevos realojos

El incendio de Igüeña (León) avanza sin mejoría por un terreno de complicado acceso. También va con rapidez el de Anllares del Sil, en León, que ha obligado a desalojar varias pedanías. En la provincia de Zamora, los vecinos de las poblaciones evacuadas por el fuego de Porto han vuelto a sus casas.

El incendio de Larouco, estabilizado

En Galicia, mejoran las condiciones, aunque hay todavía cuatro focos de nivel 2 activos, tal y como informa Jorge Bergatiños. Sigue activo el fuego de Carballeda de Valdeorras, que amenaza a 400 tejos centenarios en el punto más alto de Galicia el macizo de Peña Trevinca donde los medios aéreos son fundamentales. También está activo el del Chandrexa de Queixa. Allí se movilizan para alimentar al ganado que se ha quedado sin pastos.

Por otro lado, el fuego de Larouco, el mayor de la historia de la comunidad, ha quedado estabilizado tras arrasar más de 30.000 hectáreas en 10 días. Vilaboa, Pontevedra también ha bajado su nivel de emergencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además, otra buena noticia es que la Xunta de Galicia ha anunciado este sábado ayudas para recuperar los terrenos, hábitats e infraestructuras de uso público.

En Asturias, un viento del sur ha complicado la situación en el foco más importante de la comunidad, en el fuego de Degaña, en nivel dos.

Estabilizado el fuego de Jarilla

En Cáceres, el fuego de Jarilla, el mayor de la comunidad en décadas, ha quemado 17.300 hectáreas y sigue activo en un perímetro de 170 kilómetros, pero ya está estabilizado después de diez días, tal y como informa Marta Manchón. Han sido días de lucha contra el fuego y, ahora es el turno de los afectados, que tienen que hacer frente a las pérdidas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

“La Junta va a estar a su lado y no les vamos a dejar solos. Analizaremos cuales son los efectos que ha tenido este fuego en la zona e implementaremos las ayudas que sean necesarias”, ha garantizado María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura.