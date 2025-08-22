Muchos establecimientos aprovechan el turismo extranjero para subir sus precios, lo que repercute en la clientela local

Tensión por el aumento de los robos y la violencia con catanas en Bilbao: hosteleros se plantean el cierre

Compartir







Cobrar por agua del grifo o hielo, ofrecer entrantes no solicitados que tienen coste o limitar el tiempo que el cliente puede permanecer en la mesa. Son algunas de las prácticas ilegales más comunes en la hostelería y quienes las realizan se resguardan en el limbo de la aparente falta de legislación. Pero desde organizaciones de consumidores advierten: lo que puede o no aparecer en la cuenta está claramente regulado, informan en el vídeo M. González, I. Rivas y N.Larriu.

Es especialmente en zonas que reciben un gran número de turistas extranjeros donde los hosteleros caen más en estas prácticas. Asumen que los visitantes pueden pagar más y provechan para subir los precios de forma exagerada, pero no sólo eso, cobran por un vaso de agua, por un cambio de cubiertos. Un abuso que también terminan sufriendo los vecinos locales.

Cobros por hielo, por platos y hasta por el tiempo permanecido en la mesa

Acudir a una terraza, no tener sitio en ella y sentarse en un banco público a consumir también puede cobrarse. Ha sucedido en calles de San Sebastián, "estaban tomando en el banco y les cobraron suplemento por ello", relata una vecina. El hartazgo frente a las costumbres poco generosas y los precios altos de la hostelería es cada vez mayor: "Últimamente es una barbaridad".

No es el único cobro que sorprende al recibir la cuenta. "El café para llevar, me cobraron el cartón con el que los llevas", relata otro donostiarra. Uno de los más comunes en verano es el del hielo. Hasta 30 céntimos sea en agua o en café. Pero el más sorprendente fue el importe que le impusieron a una pareja de jubilados: "Por el tiempo de estar sentados".

PUEDE INTERESARTE Las mejores bravas de Madrid se comen en estos bares

Existen regulaciones: ¿Qué es lo que no me pueden cobrar?

Desde la hostelería se defienden y aseguran que es habitual y que forma parte de sus servicios. "El café, ya sea solo, cortado o con leche, siempre se ha cobrado 10 céntimos más si es con hielo", asegura María Isabel Liendo, del Bar Macario. Pero ¿qué es legal y qué no?.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Lo explica Enrique Solís, abogado de la Unión Consumidores de Cantabria: "Los suplementos que no pueden cobrar nunca son aquella propiedad del establecimiento. Por ejemplo, un cambio de cubiertos o de platos, tampoco un servicio de agua del grifo y tampoco el hielo si viene de esa agua".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

No es legal que aparezca en la cuenta cualquier cosa que no esté detallada en la carta. "Siempre tienen que ser claros y mostrarlo en la tabla de precios", dice Solís. Derechos que como consumidores tenemos y directrices que hay que apuntar para que el ocio no cueste más de la cuenta.