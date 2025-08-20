En los incendios mas virulentos, la maquinaria pesada juega un papel fundamental en la lucha contra las llamas

España enfrenta la peor temporada de incendios forestales en dos décadas con los equipos de extinción desbordados y agotados

En la lucha contra los incendios forestales, el agua y los equipos humanos son fundamentales, pero cada vez cobra más protagonismo el uso de maquinaria pesada como bulldozers y drones terrestres. Estos equipos permiten actuar con mayor eficacia en terrenos difíciles y situaciones donde el fuego impide el acceso directo del personal, convirtiéndose en herramientas imprescindibles para controlar y frenar la propagación de las llamas.

Especialistas en extinción de incendios explican que la maquinaria pesada se emplea principalmente para crear cortafuegos, es decir, franjas de terreno despejadas de vegetación que actúan como barreras naturales para detener el avance del fuego.

Insustituibles en zonas de difícil acceso

Además, estos equipos eliminan la vegetación seca y otros materiales combustibles, reduciendo así el riesgo de que el incendio se extienda. En zonas agrestes o de difícil acceso, donde los bomberos no pueden llegar con rapidez o seguridad, los bulldozers y drones terrestres facilitan la intervención, abriendo caminos y permitiendo que los equipos humanos y aéreos trabajen con mayor eficacia.

Un ejemplo reciente en España es el incendio que afecta a varias provincias, donde la orografía complicada y la densidad forestal han dificultado las labores de extinción. En estos casos, la maquinaria pesada ha sido fundamental para crear cortafuegos estratégicos y despejar áreas críticas, evitando que el fuego avance hacia zonas pobladas o de alto valor ecológico.

Los drones terrestres de la Unidad Militar de Emergencias (UME) también han sido desplegados para realizar tareas específicas en lugares inaccesibles, proporcionando información en tiempo real y apoyando la toma de decisiones.

Las ventajas de utilizar maquinaria pesada en la extinción de incendios son múltiples. Permiten una intervención rápida y efectiva en terrenos donde el acceso humano es limitado, reducen el riesgo para los bomberos al mantenerlos a distancia del fuego directo y aumentan la capacidad de control del incendio al crear barreras físicas que detienen su avance. Además, su uso complementa las labores aéreas y terrestres tradicionales, formando un sistema integral de respuesta.