Los expertos prefieren que se haga en nivel 2 si las consecuencias no son catastróficas para no interponer más eslabones en la cadena de coordinación

España enfrenta la peor temporada de incendios forestales en dos décadas con los equipos de extinción desbordados y agotados

Compartir







Los incendios en varias comunidades autónomas ha generado otra nueva polémica sobre el nivel de alerta para luchar contra las llamas y qué autoridades son las competentes para declarar los niveles de emergencia. Tras 16 días consecutivos de incendios y varias manifestaciones en Castilla y León reclamando el nivel de emergencia 3, preguntamos al investigador de Noticias Cuatro, Dani Montero, ¿qué supone esa declaración de emergencia al nivel 3?

Elevar al máximo el nivel de emergencia supone que el Gobierno Central asume las competencias en la gestión de la crisis, aunque hay que aclarar que los medios de extinción de incendios son limitados, hay los que hay y no aparecen más solo por que se aumente el nivel de emergencia.

PUEDE INTERESARTE Plantas cortafuegos: las especies pirófitas resisten los incendios mientras otros árboles arden como cerillas

El nivel 2 ya activa los medios propios de la Administración Central, que en este caso serían tanto la UME como las brigadas forestales que dependen de Medio Ambiente. Lo que sí que cambia es que el Gobierno podría decidir sobre los efectivos autonómicos de otras comunidades, pero muchos de ellos están ya sobre el terreno.

¿Quién tiene que pedir esa declaración de nivel 3?

Puede hacerlo tanto el Gobierno autonómico como la Administración central, y es aquí donde viene el pulso político. Si el Ejecutivo regional pide que sea al Gobierno quien asuma las competencias se puede ver como una incompetencia de gestión autonómica, pero si el gobierno no lo pide , también se puede interpretar como dejación de funciones frente a esa zona concreta.

PUEDE INTERESARTE Las llamas del incendio de Jarilla, en Cáceres avanzan peligrosamente hacia el Valle del Jerte afectando a sus cerezos

Entre los expertos hay opiniones dispares. En general prefieren que se haga en nivel 2 si las consecuencias no son catastróficas para no interponer más eslabones en la cadena de coordinación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Cuándo fue la última vez que se decretó este nivel 3 de emergencias?

Con el apagón del pasado mes de abril. Pero la última gran polémica con este caso se dio con la Dana, donde se cuestionaba si el gobierno valenciano tenía que pedir la intervención del Gobierno y si Pedro Sánchez tenía que haber tomado las riendas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En cuestiones de incendios forestales, la última vez que se utilizó fue en 2006, con los incendios en Galicia. Ahí se quemaron cuatro veces menos hectáreas que en esta oleada, pero fue en menos días y en una zona mucho más concentrada.