Faustino Nogales, jefe del grupo II de estupefacientes de Baleares, fue detenido acusado de colaboración con el narcotráfico

La Policía le acusa por cohecho, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos

La justicia ha enviado a prisión al exjefe antidroga de Baleares, detenido la semana pasada, acusado de colaborar con el narcotráfico. Faustino Nogales está acusado de favorecer los negocios de un grupo mafioso de la isla. Analizamos con Dani Montero, de Investigación Noticias Cuatro, las principales implicaciones de esta detención de un mando policial

Montero recuerda que Nogales fue jefe del grupo II de estupefacientes de Baleares, una zona nuclear para el tráfico de drogas. Sus compañeros investigaban a un grupo motero de origen alemán llamado 'United Tribuns', que es un grupo mafioso de origen alemán que opera en Baleares desde 2018 y que estaba siendo investigado por crear una ruta desde Marruecos para meter cocaína en Ibiza por medio de barcos nodriza.

Relaciones con bandas alemanas de narcotráfico

Los investigadores vinculan al detenido con Stefan Milojevic, jefe de esta banda motera, que además ha sido portero de discoteca, luchador de MMA y un líder ultra, que ya fue detenido en 2020.

Los agentes consideran que Nogales les daba presuntamente seguridad en sus operaciones, vigilando que no hubiera investigaciones contra ellos. Por ello le acusan de los delitos de cohecho, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos.

A pesar de las pruebas contra el mando detenido, este ha asegurado le ayudaba como confidente en operaciones que mantenían abiertas. El trato con confidentes está regulado dentro de las unidades. En muchas ocasiones incluso dentro de las unidades hay equipos de fuentes que se dedican solo a eso, a tratar con confidentes, para que las operaciones en curso no se contaminen.

También le acusan de cohecho. Si se acredita que le estaba pagando por esas informaciones o que le estaba dando informaciones que son delictivas, que no podía darle porque eran de investigaciones en curso, va a tener serios problemas. Normalmente es verdad que dentro del trabajo policial de los investigadores está el trato con fuentes.