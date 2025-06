Miguel Salazar Madrid, 04 JUN 2025 - 00:49h.

Un expreso de Herrera de la Mancha que fue compañero de Miguel Carcaño se sienta en 'Código 10' y destapas los privilegios de los presos

Exclusiva | Un móvil, un aparato de Wi-Fi y hasta Viagra: Los favores que habría tenido Miguel Carcaño en prisión, según un excompañero

Compartir







Lara compartió estancia en prisión con Miguel Carcaño en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). En 'Código 10', el expreso ha desvelado los presuntos privilegios que habrían tenido asesinos tan mediáticos como Tony King, Sergio Morate o Santiago del Valle, además del sevillano.

Un capellán está en el ojo del huracán después de salir a la luz que habría tenido una estrecha relación con el responsable confeso de la muerte de Marta del Castillo, algo que ya denunció el padre de la víctima en 'Código 10' -además de pedir un cambio de prisión de Carcaño-. Lara comparte qué tipo de vínculo tendrían los presos con el señalado.

PUEDE INTERESARTE Las tres reflexiones de Nacho Abad sobre el caso Madeleine McCann tras reabrirse la búsqueda de su cuerpo

"Primero trataba contigo para ver qué clase de persona eres. No te acercabas a pedirle un cigarro, sino para hablar cosas como un problemilla", dice. Sin embargo, desvela que todos le podían "pedir sustancias". "Lo he visto con mis propios ojos", dice.

"Le daba unos 50 o 100 euros a cambio"

El expreso relata que en una ocasión llegó a pedirle "hachís", justo cuando estaba en aislamiento por tras incautarle un teléfono. Estuvo prácticamente sin salir de la celda, aunque en esos momentos podía ver al cura en cuestión. "Entablaba conversaciones con él y le pedía a ver si me podía traer algo para fumar. Él me lo traía", expone.

Eso sí, estos favores no eran 'gratuitos'. "Me pide dinero a cambio, la voluntad", cuenta. "Según la cantidad que trajera, le daba unos 50 o 100 euros", agrega.

Pese no querer detallar en un primer momento qué tipo de sustancias introducía el capellán en la cárcel, Lara ha terminado compartiendo sin tapujos que entraba "heroína y cocaína". "No porque me drogase yo, pero tenía un amigo que sí", aclara. Siempre según su versión, un amigo de este preso habría tenido también un buen trato con el cura y le había trasladado los beneficios que conseguía por su relación. "Me dice que estoy encubierto, que tengo lo que quiero", le llegó a asegurar el mismo.