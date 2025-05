Más de 300.000 estudiantes se enfrentan al examen que determinará si entran a la carrera de sus sueños

Retrasan la PAU 2025 para los estudiantes afectados por la DANA: "Ayudé a cargar con el cuerpo de mi vecino"

MadridSe aproximan las temidas pruebas de acceso a la universidad. En cuatro días comienza la PAU para más de 300.000 estudiantes que apuran los últimos momentos antes de la semana más estresante del año. Este 2025 la que antes se conocía como Selectividad incorpora una serie de novedades que, según los propios alumnos, la hacen más complicada. El fin del modelo que se instauró tras el Covid provoca que ya no sea suficiente con estudiar la mitad del temario. Los cambios son más notables para los que se presentan por segunda vez, como informan en el vídeo Maialen Larrinaga, Paula Zabala, Idoia Rivas y A. Lasso.

Claudia Fernández ya sabe lo que es presentarse a este examen, pero el nerviosismo y la ansiedad reaparecen, especialmente los últimos días. "Nunca te quitas todos los nervios porque, al final, te juegas todo en un examen", comenta. Se presenta por segunda vez porque el año pasado no consiguió acceder a la carrera que quería: "no quedé contenta con la nota, no pude entrar, entonces voy a repetir dos asignaturas para que me suba la media".

Es un caso parecido al de Zize, otra estudiante que, después de no entrar a Biología en 2024, ha dejado en segundo plano su grado de FP para intentarlo de nuevo. "Quiero volver a presentarme y, si se puede, también mejorar la nota", afirma. Incluso hay quién se presenta por tercera vez, como Esteban, que afrontó la prueba en primer lugar en 2020, también el año pasado y este volverá a probar suerte, asegura.

No escriben su nombre por primera vez en este examen, pero se preparan para una prueba cuya estructura y contenido cambia con respecto a las ocasiones anteriores. En 2025 se termina el modelo que se instauró durante los años posteriores al Covid, que incluía la posibilidad de dejarse una parte del temario. Según Diego Zozaya, de la academia de refuerzo Educactiva, "ha pasado a ser mucho más competencial y con una breve posibilidad de elección". Los estudiantes que repiten ya se habían acostumbrado al formato anterior, y notan los cambios.

Los cambios que hacen la nueva PAU más complicada

Para Claudia el mayor cambio está en lengua, con la caída obligatoria de una pregunta de sintaxis que, para la estudiante, es "lo más complicado". Zize y Esteban también se muestran más nerviosos, el pensamiento que más se repite en sus cabezas es "a ver a que me enfrento", aseguran. Y es que ellos tienen un doble objetivo la semana que viene, no solo deberán superar la prueba sino subir nota para llegar al corte de la carrera que quieren hacer.

Susana Rodríguez, de la academia Ikasberri, dice que esa nota es lo que más quita el sueño a sus alumnos. Relata que, teniendo en cuenta las ponderaciones, "hacen cuentas porque las décimas importan… con las notas de corte está muy difícil acceder a ciertas carreras". Y es que el ansia por llegar a la nota de corte es habitual, pero los profesores recuerdan que es un valor aproximado, que cambia cada año y que lo que realmente marca si entraremos o no al grado son las plazas totales ofertadas. La nota de corte no deja de ser la puntuación que sacó en la PAU el estudiante que rellenó la última plaza disponible en la facultad el año pasado, el último en ser admitido el curso anterior.

Sea como sea, Claudia, Zize y Esteban se sumarán a los 300.000 estudiantes que probarán suerte este año ya que, como no hay límite, se pueden presentar las veces que necesiten y quieran. Todo para llegar a hacer la carrera que tanto ansían.