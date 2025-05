Los estudiantes del Instituto Berenguer del Mau nos cuentan cómo han vivido este proceso

El calendario oficial de la PAU 2025 en todas las comunidades autónomas

CatarrojaCuenta atrás para los 300.000 estudiantes que se presentan a los exámenes de la PAU. La gran mayoría los tienen en 10 días, pero hay una excepción: los alumnos de municipios afectados por la DANA. Ellos se examinarán en julio y nos han contado el efecto de la riada en sus estudios, según informa Manu Reyes.

Los alumnos del Instituto Berenguer del Mau de Catarroja sufrieron la DANA, pérdida de sus hogares, familiares afectados y tres cambios de instituto. Situaciones muy difíciles a las que se les une la PAU con tan solo un mes de prórroga.

"Mis hermanos y yo tuvimos que ayudar a cargar con el cuerpo al furgón”, recuerda una alumna

Los estudiantes del Instituto Berenguer del Mau nos cuentan cómo han vivido este proceso. “Tú no te podías sentar a estudiar el temario cuando sabías que tu familia o tus vecinos estaban sacando barro. Mi vecino falleció y mis hermanos y yo tuvimos que ayudar a cargar con el cuerpo al furgón”, dice una de las alumnas con lágrimas en los ojos.

“Es que la verdad es que es muy difícil estudiar así porque es que no tienes cabeza, no te puedes concentrar”, reconoce la alumna Alma Soria. “El hecho de habernos sentido constantemente ahogados por las notas de cortes, pero sobre todo con este año con tantos cambios de horarios”, añade. La prórroga de un mes no suple las dificultades técnicas y mentales del curso.

"Yo creo que volver a repetirlo sería volver a recordar todo lo sufrido", resalta Mía Vallés

“Con esa prórroga de un mes hacemos poco. Estemos el tiempo que estemos, no van a ir igual de preparados porque mentalmente no están aquí”, sostiene Irene Vargas, profesora del instituto. Ellos sonríen pero sus caras son el reflejo del dolor de la tragedia. Y ese sentimiento se une a la presión por su futuro.

“Me hubiera gustado estudiar Medicina. Ha sido siempre mi sueño, ayudar a las personas y no va a poder ser. Yo creo que volver a repetirlo sería volver a recordar todo lo sufrido, todo lo vivido y yo creo que no me haría nada bien, la verdad”, confiesa Mía Vallés. Todos se sienten ahogados por una prueba que para miles de alumnos afectados por la DANA los tiene, de momento, sin aliento.