La Casa Blanca está preparando un plan para revisar las redes sociales de quienes solicitan estudiar en el país

La 'Cúpula Dorada', el nuevo escudo antimisiles que quiere construir Trump por más de 154 millones de euros

Compartir







Estados Unidos es el país que más estudiantes universitarios extranjeros recibe de todo el mundo. Más de 1.000.000 de alumnos cada año dejan miles de millones en su economía. La decisión de Donald Trump -de ordenar a sus embajadas que suspendan todas las entrevistas de aspirantes a estudiar en EE.UU- ha generado una incertidumbre enorme en muchas familias españolas. Los jóvenes se convierten en el daño colateral de la lucha del magnate contra las universidades, según informa Ana Martín.

“Claro que hay incertidumbre. A nosotros nos ha pillado justamente en el momento en el que estamos solicitando la entrevista para empezar a hacer todos los procesos para que le dieran la visa de estudiante a nuestro hijo mayor”, explica Ángel González, cuyo hijo iba a estudiar allí.

PUEDE INTERESARTE Trump reaviva su guerra comercial con la Unión Europea

La Casa Blanca está preparando un plan para revisar las redes sociales de los estudiantes

El curso pasado fueron un billón 127.000 estudiantes extranjeros para estudiar en el país, el 6% del total. Sus centros educativos con más alumnos extranjeros son la Universidad de Nueva York, la Universidad del Noroeste en Boston y también la Universidad de Columbia. En el caso de Harvard, el año pasado se matricularon 6.800 estudiantes extranjeros que son el 27% del total de estudiantes que dejan 44.000 millones de dólares en las arcas estadounidenses.

PUEDE INTERESARTE Starbase, la ciudad espacial de Elon Musk

De todos ellos, casi 9.000 fueron estudiantes españoles. Muchos ahora a punto de marcharse, no saben si podrán hacerlo. La pausa se debe a que la Casa Blanca está preparando un plan para revisar las redes sociales de quienes solicitan estudiar en Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

“Estamos en shock porque es algo que totalmente no se podía esperar", confiesa Simón Suárez

“Tienen que abrir todas sus redes sociales para ver qué tipo de opiniones se expresa ahí de nuestro hijo”, señala González. Las agencias españolas que gestionan becas deportivas y académicas en este país aconsejan a sus estudiantes que eviten colgar cualquier foto o reflexión antisemita o prorrusa. “Que veas lo que quieras pero que no lo publiques. Tampoco me hace ilusión que me analizaran la verdad”, confiesa Paco Gil, futuro estudiante de EE.UU.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

También hay incertidumbre en las universidades españolas que tramitan los programas internacionales de movilidad de sus alumnos, como aquí en la Universidad de Granada. “Estamos en shock porque es algo que totalmente que no se podía esperar viniendo también de Estados Unidos”, sostiene Simón Suárez, director de Movilidad Internacional. Una nueva ofensiva de Trump para combatir la 'ideología woke' que pueda surgir dentro de las universidades estadounidenses.