El magnate asegura que las negociaciones no van a ninguna parte

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, vuelve a la carga con su palabra favorita: aranceles. Después de amenazar la riqueza global y la de su propio país, vuelve a amenazar a Europa con el 50% de los aranceles. El magnate asegura que las negociaciones no van a ninguna parte, según informa Sara Canals y Beatriz Palomar. Si se lleva a cabo esta nueva medida, sería a partir del uno de junio. La noticia ha sacudido a los mercados en EE.UU. Pero no es la única advertencia de Trump: amenaza con un arancel del 25% a todos los iPhone que no se fabriquen íntegramente en el país.

Trump reaviva su guerra comercial con la Unión Europea en medio de la tregua arancelaria de 90 días que él mismo decretó. En su red social, el republicano ya se quejaba de que las conversaciones con Bruselas no llevan a ninguna parte: "La Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de EE.UU en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. (…) ¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos! Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50 % para la UE a partir del 1 de junio de 2025. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos".

Los 27 juegan su baza y ya tienen un paquete de medidas preparado

El anuncio de un nuevo arancel llega horas antes de una nueva reunión en Bruselas para avanzar en las negociaciones. Hay que recordar que ahora están en vigor los aranceles del 25% sobre el acero, el aluminio y sus derivados, del 25% sobre los automóviles y determinadas piezas de coches importados, junto a un arancel de base del 10% aplicable a todos sus socios comerciales.

Los 27 juegan su baza y ya tienen un paquete de medidas preparado por valor de unos 100.000 millones de euros, que afectarían a productos agrícolas e industriales estadounidenses si fracasan las conversaciones. La Comisión Europea evitó este viernes hacer ningún comentario y pidió esperar a la llamada que ya estaba prevista hoy con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

La excusa de Trump es el desequilibrio comercial con la Unión Europea

Michal Baranowski, ministro de Comercio de Polonia, país que preside este semestre el Consejo, ha restado importancia al anuncio. "Es un paso más en las negociaciones que, al final, espero sinceramente, acaben en un buen acuerdo”, afirma. La excusa de Trump es el desequilibrio comercial con la Unión Europea.

El estadounidense solo se fija en que la balanza en el intercambio de bienes es negativa mientras que la de servicios es positiva, por lo que casi se compensa. La nueva tasa a los productos europeos es de más del doble del arancel del 20% que Trump anunció el famoso día de la liberación. Ahora, con este 50%, nos equipara a países como Camboya o Vietnam.