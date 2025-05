La única puerta que ha estado abierta ha sido la puerta ocho del aeropuerto de Barajas

Las personas sin hogar, desamparadas ante el cierre del aeropuerto de Barajas: "No me llega para alquilar"

MadridPrimera noche de controles para evitar que personas sin recursos pernocten en la T4 del aeropuerto de Barajas. Desde las 21:00 horas de la noche hasta las 05:00 horas de la mañana se han aplicado las nuevas restricciones. Solo han dejado una puerta abierta por la que podían pasar solamente los que tenían su tarjeta de embarque y sus acompañantes, según informa Lucía Sánchez y Marta Ávila.

"La razón por la cual se desplegarán estos controles de acceso es para que el problema no empeore y, entre tanto, esperemos que el Ayuntamiento de Madrid recupere su serenidad y trate de resolver el problema", explica el presidente de Aena, Maurici Lucena. A pesar de esos fuertes controles, las personas sin hogar han accedido al interior antes de las 21:00 horas y la noche ha transcurrido sin incidencias.

Primera noche de controles en el aeropuerto de Barajas

Una veintena de vigilantes de seguridad piden documentación para acceder entre las 21:00 y las 05:00 horas en puertas concretas de las terminales uno, dos, tres y cuatro. La única puerta que ha estado abierta ha sido la puerta ocho. Solo podían acceder al interior quiénes tuvieran una tarjeta de embarque, sus acompañantes y también varios trabajadores.

Mostrar la tarjeta de embarque, para acceder al aeropuerto de Barajas, es la principal restricción para las personas sin hogar que duermen en las terminales. “La tarjeta de embarque me la ha pedido y la hemos enseñado”, dice un hombre que acudía al aeropuerto para viajar. Se empezó a implantar anoche a las 21:00 horas y hasta las 05:00 horas de la mañana. “Me llama la atención porque no lo había escuchado tampoco en ningún otro aeropuerto”, confiesa una mujer.

Los sindicatos ponen en duda la legalidad de prohibir el acceso a un espacio público

Pero no es la única medida que ha aplicado Aena. Todas las puertas han estado cerradas, excepto una, intensificando así el control de los que pasan al interior. Con esto, la empresa pretende evitar la entrada a personas que pernoctan en el aeropuerto. “Entiendo que es una medida pública, que no es el sitio habitual, pero tendrán que encontrar alguna medida para la gente que no tiene vivienda”, señala una mujer. Los sindicatos ponen en duda la legalidad de prohibir el acceso a un espacio público desde el Ayuntamiento de Madrid.

Mientras siguen los cruces de acusaciones, ya se ha puesto fecha a la reunión con Aena. “Reitero mi ofrecimiento al presidente de Aena. Nos sentamos cuando quiera y donde quiera”, recalca el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Todo para buscar una solución urgente para estas personas sin hogar. El secretario general del sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire, Antonio Llarena, ha calificado de "cosmética" esta medida porque las personas sin hogar seguirán entrando al aeropuerto.