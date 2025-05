Aena activará esta noche los controles de acceso al aeropuerto de Barajas

Aena echa a las personas sin hogar del aeropuerto de Barajas: las nuevas restricciones en las terminales

MadridAena activará esta noche los controles de acceso al aeropuerto de Barajas para evitar la entrada de cientos de personas sin hogar que pasan las noches en el suelo de las terminales. Según informa Montse Ávila, muchos acuden a este lugar porque no tienen otra opción.

Francisco lleva varios meses durmiendo en el suelo del aeropuerto de Barajas: “Tengo una mensualidad, pero no me alcanza para alquilar ni nada. Por eso vengo”. Aquí junto a él, hay personas como Rosana, que ven bajo el techo de la T4 la única manera de supervivencia.

"Mi pareja está cobrando un sueldo de 450 euros y no se puede coger una habitación de alquiler", afirma Rosana

Rosana acude a la T4 para dormir porque el sueldo es insuficiente para alquilar una vivienda. “Aquí con mi novio, que también está trabajando, está cobrando un sueldo de 450 euros y no se puede coger una habitación de alquiler”, confiesa. Ella acude al aeropuerto como última opción.

“Porque no me queda de otra. Aquí hay chinches y estamos en unas condiciones que creo que ni los perros se las merecen”, reconoce. Algunos se van a trabajar y otros reciben una ayuda o bien del Estado o bien de la Comunidad de Madrid, pero insisten en que no les da para vivir y tener una vivienda digna.

“Ya no puedo más. Yo estoy con el cuerpo adolorido", lamenta una mujer que duerme en Barajas

“Estoy pues cobrando un subsidio para mayores de 52 años y la parte proporcional del Ingreso Mínimo Vital”, explica una mujer. “Ya no puedo más. Yo estoy con el cuerpo adolorido. Estoy así desde hace un año”, asegura otra. Muchos de los que pasan aquí la noche nos aseguran que no tienen otro sitio al que ir y que, si lo tuvieran, no estarían en Barajas.

A las 07:15 horas de la mañana tan solo quedan algunos de los que pasan la noche aquí. Pero un poco antes, había centenares de personas refugiadas en las terminales.

El ayuntamiento monitoriza a 105 de las 400 personas que pernoctan en el aeropuerto

El Ayuntamiento de Madrid está monitorizando a 105 de las 400 personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas pero sólo "un número muy bajo de ellas han aceptado trasladarse a los servicios municipales". "Hay 105 de las 400 personas que hay en ese aeropuerto que han sido ya contactadas, monitorizadas y seguidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y se les ha ofrecido alojamiento en servicios y recursos del Ayuntamiento de Madrid", añade.

El ayuntamiento está trabajando y lo que se le pide a Aena es que haga ese censo", explica el alcalde José Luis Martínez-Almeida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que "ahora sí" Aena se plantee hacer controles de acceso al aeropuerto en vez de buscar culpables.