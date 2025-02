"Me llamó porque él venía de la óptica de Sueca y me iba a contar cómo ha quedado con la chica . Como siempre, hablábamos de trabajo: cómo ha ido el día, repasando temas de trabajo, lo de siempre ", ha contado el colega de Torró a este programa.

De repente, algo inesperado le ocurre a su coche y se ve obligado a parar finalizando la llamada. "Y cuando me va a contar cómo ha quedado con ella empieza a sonar el pitido. Me dice "¡mierda, creo que he pinchado la rueda!". Le digo: "qué p*t*d*". Y cuando se lo digo, me dice: 'luego te llamo que hay un coche que está parando'", apostilla su amigo.