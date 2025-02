" Quiero pedirle perdón, no sabía que ella estaba obligada . Si hubiera sabido que estaba obligada no hubiera ido ni a ese ni a ninguno ", le ha lanzado en directo.

Además, el excolaborador de Torbe ha compartido que en ningún momento se sintió traicionado por el productor. "No me siento engañado porque sabía que iba a hacer una escena porno, que iba con más chicas y chicos a hacer lo que iba a hacer", relata.

Aris Gómez ha contestado a Arroyo y le ha aceptado sus disculpas. "Aunque me cueste decirlo no voy a guardarle rencor, porque vivir con rencor te hace sentirte mal. Tengo mucho sufrimiento dentro de mí. Le quiero pedir ese favor, que vaya a la policía y testifique, mi perdón lo tiene aunque no lo olvide", le ha respondido.