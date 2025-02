Según ha podido saber ' Código 10 ', la médico no tendría ningún título homologado en España y por lo tanto no podría operar en nuestro país. Sin embargo, lo ha hecho. Kebeya también ejerce en Colombia y Venezuela .

Al no poderlo hacer, la cirujana solía pedirle a otros profesionales de un centro privado de Cartagena que firmasen los documentos necesarios para la operación.

Yngrid ha compartido la odisea que sufrió durante su intervención . " Empecé con dolores, como a vomitar y la boca se me empezó a poner negra. La cama estaba manchada de sangre, no respiraba ...", relata la denunciante. Su hígado estaba perforado y por eso se enfrentó a serias complicaciones que ponían en juego su salud.

El testimonio de Olga es algo parecido. Esta mujer estuvo durante 9 horas en el quirófano para ser sometida a una retirada de biopolímeros. "Acudí a ella para la retirada de este material que hace muchos años me coloqué en un glúteo", expone. "Me dice que la única manera de retirarme esto es haciéndome una lipo y me acaba haciendo el paquete de la combi Kebeya", puntualiza.