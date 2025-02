Juicio a Luis Rubiales: la defensa considera el consentimiento acreditado

La defensa de Luis Rubiales ha sostenido que estamos "ante una conducta inadecuada" pero no "delictiva"

El abogado de Jennifer Hermoso dice sobre el beso de Rubiales que "no estamos ante un consentimiento, es un sometimiento"

Luis Rubiales insiste en que el beso a Jenni Hermoso fue consentido, pero reconoce: “Me equivoqué”

Recta final en el juicio a Luis Rubiales y la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol. Tras el contundente alegato de la fiscal, Marta Durántez, en esta sesión ha sido el turno de escuchar a las acusaciones y a las defensas. Según informa Isabel Sanz en el vídeo, la abogada del expresidente de la federación, Olga Tubau, ha dicho que “no podemos confundir pecado con delito”. Las acusaciones, por su parte, han pedido condenas para todo el banquillo por coacciones y por agresión sexual, porque ellos sostienen que no hubo consentimiento y que Jennifer Hermoso nunca dijo vale a ese beso.

La abogada de Luis Rubiales ha desplegado una intensa defensa de su cliente para decir que el beso que le dio a Jennifer Hermoso si que fue consentido y que así lo demuestran todos los vídeos de aquel día. Además, ha pedido al juez que tenga en cuenta que su cliente nunca actuó movido por el deseo sexual.

Según Tubau, hay dos pruebas que "acreditan que Hermoso dio su consentimiento". La primera, ha explicado, es un vídeo en directo emitido en Instagram desde el vestuario, en el que puede verse cómo la jugadora con una expresión "de máxima alegría, bebiendo champán" y supuestamente viendo en el teléfono las imágenes del beso.

"Alguien pregunta: '¿Quién te ha besado?'. Y ella contesta: '¡Eh! Pero no me ha gustado'", ha recordado Tubau, que ha señalado que, inmediatamente, Hermoso añadió: "Pues vale". Según la abogada, esa respuesta venía a una pregunta, que habría sido pronunciada por su compañera Laia Codina, y que le habría cuestionado sobre qué le habría dicho a Rubiales cuando éste le pidió "un besito".

Según la abogada, Hermoso estaba en ese momento con "buen humor, alegría y cierta euforia". "Puede no haberle gustado el propio contacto físico, puede no haberle gustado la repercusión que de forma inmediata tuvo en los medios de comunicación y en el resto del mundo dado a posteriori del otorgamiento del consentimiento, pero eso no invalida el consentimiento", ha sostenido.

"Nadie pide un beso para darlo en la mejilla"

La segunda prueba, según la defensa de Rubiales, es la pericial propuesta por su parte consistente en la lectura de los labios del expresidente en los instantes previos al beso. Según el perito que compareció en sede judicial, el que fuera máximo dirigente de la RFEF preguntó a la jugadora: "¿Te puedo dar un besito?".

Tubau ha criticado los argumentos de la defensa, basados en señalar que cuando Rubiales pidió darle un beso la jugadora podía pensar que se refería a que se lo daría en la mejilla. "Mire señoría, nadie en nuestro país, en un país mediterráneo con los usos sociales de nuestro entorno, pide un beso para darlo en la mejilla. Esto quizás ocurrirá en Japón, donde se ha vetado prácticamente cualquier contacto físico", ha argumentado.

Además, la letrada ha contextualizado ese beso, enmarcado en una "fase de celebración por un éxito extraordinario". "Incluso a los que no nos gusta el fútbol fue un momento de emoción de ese equipo femenino de fútbol, es un momento de máxima alegría, de euforia previo al beso", ha incidido Tubau, que ha recordado que, justo antes, ambos intercambiaron "palabras de afecto".

La abogada de Rubiales ha sostenido que estamos "ante una conducta inadecuada" pero no "delictiva", instando a realizar una "labor pedagógica" que pasa por reconocer "que el juicio moral no siempre conlleva un equivalente" en el Código Penal. "No podemos confundir el pecado y el delito. Es decir, lo social y moralmente reprochable con lo penalmente condenable", ha argumentado.

En cuanto a las presuntas coacciones, Tubau defiende que “coaccionar no es pedir, no es insistir, no es ser pesado", ha aseverado.

Tubau, que ha asegurado que no va a "cuestionar jamás los días que tardó Hermoso" en denunciar los hechos, porque eso no es "indicativo de nada" y las víctimas "necesitan su tiempo", sí ha querido llamar "la atención" sobre un hecho.

El abogado de Jennifer Hermoso afirma que el beso es “un sometimiento”

El abogado de Jennifer Hermoso, Ángel Chavarría, ha pedido una sentencia condenatoria para Luis Rubiales dejando claro que la jugadora no le dio permiso para que le propinase un beso. "No estamos ante un consentimiento, es un sometimiento", ha asegurado.

El letrado de la jugadora ha sostenido que el beso, propinado durante la entrega de medallas tras la victoria de España en el Mundial de Sidney de 2023, "sobrepasa los límites legales y es un atentado a la libertad sexual" de Hermoso.

El abogado de Hermoso ha afirmado que este proceso "le ha supuesto un daño moral psicológico", y que todavía "sigue en tratamiento para poder superar esta estigmatización". "Porque como bien decía la fiscal se le conoce no como campeona del mundo, sino como Jenni la del beso, y esto señoría no puede pasar desapercibido", ha apostillado.

Para el abogado, a "Rubiales jamás debería de haber solicitado ni pasarle por la cabeza pedir un consentimiento para solicitar un beso a una persona que jerárquicamente estaba por debajo y bajo sus instrucciones junto con las del resto de personas que son directivos y que están aquí encausadas".

La acción, ha insistido, se realizó "con una fuerza propia del bloqueo" que produjeron "las manos del acusado en la cabeza de Hermoso para impedir cualquier actuación evasiva o gesto que pudiera evitar la intención del señor Rubiales".

En este contexto, el letrado se ha referido a la "euforia que permanentemente dice el señor Rubiales que le llevó a cometer ese acto". "La euforia, que yo sepa, ni es un atenuante ni un eximente en el Código Penal", ha opinado.

"Toda la maquinaria estaba puesta en marcha para salvar al señor presidente"

En relación a las coacciones, el abogado ha sostenido que la prueba practicada también ha dejado claro que "toda la estructura federativa estaba puesta en marcha" en las "reuniones de crisis" que se celebraron "para salvar al señor presidente".

Por su parte, la abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), María Josefa López, ha solicitado de igual forma un fallo condenatorio alegando que Rubiales propinó el beso "sin previo consentimiento y siendo consciente plenamente de las consecuencias". Después, ha añadido, "utilizó todos los mecanismos de la Federación para lavar su imagen y coaccionar a la jugadora".

"Rubiales utilizó todos los medios personales y técnicos de la Federación en su exclusivo beneficio y en detrimento de la protección de Hermoso, quien se vio desamparada al comprobar que ningún responsable de la Federación se dirigió a ella para preguntarle cómo se encontraba", ha criticado.