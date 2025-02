Ellas han asegurado que la vieron llorando, triste y agobiada tras el beso de Rubiales

Día clave en el juicio a Luis Rubiales y la cúpula de la Federación Española de Fútbol por el beso no consentido a Jenni Hermoso. Hoy han comparecido como testigos tres de las compañeras de la selección, entre ellas, Alexia Putellas, que estaba justo detrás de Hermoso en el momento de los hechos, según informa Isabel Sanz. Se termina así la primera semana del juicio después de la tensa jornada con la declaración de Luis de la Fuente.

Las compañeras de Jenni hermoso -Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina- han hablado hoy como testigos en el juicio. Las tres han reconocido que no pudieron ver el beso pero que sí vieron otras imágenes clave. Ellas han asegurado que la vieron llorando, triste y agobiada en las horas posteriores al beso de Rubiales, cuando empezó a recibir presiones.

Las jugadoras vieron en los días posteriores cómo se le acercaban a Hermoso diferentes directivos para que públicamente le rebajase importancia al beso. Observaron cómo fue evolucionando el estado de ánimo de ella: en el estadio estaba alucinada, en el avión muy agobiada y en Ibiza no pudo disfrutar porque estaba demasiado triste y no era la de siempre.

La futbolista Alexia Putellas ha destacado que, al principio, ella no le dio importancia y pensó que todo había sido un “malentendido”. Pero en el autobús, Hermoso le dijo “tía, es que es muy fuerte”. “Y le digo bueno, a ver yo qué sé, y me dice 'no, no lo has visto, (...)' entonces es cuando me enseña el vídeo y yo veo lo que realmente ha pasado, y entonces Jenni me dice 'es que no sé cómo se le ha ocurrido hacer eso, como se le ha pasado eso por la cabeza darme un beso'”, ha recordado.

"Intentamos desde el principio decirle que somos campeonas del mundo, y quitarle hierro al asunto, queríamos que no estuviera pendiente de las cosas que estaban pasando", ha señalado la futbolista. Putellas ha resaltado que su compañera no estaba bien en Ibiza: "Había momentos que intentábamos que estuviera alegre, pero me dijo incluso 'no sé qué hago aquí'”.

Jenni Hermoso contó todo nada más ocurrir y el beso se convirtió en el protagonista de las celebraciones. "Lo primero que dice ella es: ‘¿Qué hago? Me ha besado. ¿Qué hago yo?'", ha recalcado Laia Codina. Primero se lo tomaron con bromas, hasta que Irene Paredes lo cortó en seco. “Esto es grave”, dijo ella. Y Rubiales también era consciente de la gravedad. Las presiones contra Hermoso ocurrieron en el avión de vuelta a España, cuando las compañera de Hermoso comenzaron a ver a la jugadora agobiada.

"Durante ese vuelo, Rubiales le dijo que "había sido cosa de ambos", "que lo estaba modificando" y le pidió ayuda "para solucionar el problema", según Paredes. "No paraba de relatarle los hechos como si ella no los hubiera vivido en primera persona. Que lo hiciese por sus hijas, que dijese que había habido consentimiento", ha añadido Putellas. El viaje a Ibiza era un regalo para las jugadoras pero para Hermoso se convirtió en un infierno. "No tenía ganas de disfrutar y tenía más ganas de irse a casa y que pasara todo", ha lamentado Codina.

Paredes ha recordado el momento en el que se cruzó con Rubiales. "Me dijo 'es increíble, me están tachando de violador'. Creo que es magnificar las cosas, pero sinceramente a mi no me pareció bien lo que pasó". Ana Belén Ecube, una de las amigas de Hermoso, ha relatado que le dijeron que "Luis devolvía muy bien los favores, dando a entender que si conseguía que Jenni hablase, tendrían un trato de favor con las dos".

Esta es la última sesión de la semana del juicio que se retomará el próximo lunes con más declaraciones importantes. El calendario judicial se ha modificado y a partir del martes veremos las versiones de los acusados. Primero será el turno de Rubiales, aunque no escucharemos a sus hijas tras echarse atrás el expresidente con sus declaraciones.