Tomé ha reiterado en repetidas ocasiones durante la sesión que no convocar a la denunciante “no fue un castigo”. La seleccionadora se ha respaldado en que “deportivamente no estaba en las condiciones para ejercer lo que teníamos que hacer en esa fecha”: "La decisión de no convocar a Jennifer Hermoso son temas deportivos y yo soy la absoluta responsable de eso (...) En ese momento, Jenni no había tenido el entrenamiento suficiente con su equipo. Había participado o había tenido dos partidos donde la actuación de Jenni había sido de 3 y 7 minutos”.