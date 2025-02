Jorge Vilda exculpa a Luis Rubiales y niega las presiones a Jenni Hermoso

Séptimo día del juicio por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso . Tras la declaración del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, este miércoles ha sido el turno para los otros tres acusados por coacciones: Albert Luque, exdirector deportivo de la federación, Rubén Rivera, ex director de márketing, y Jorge Vilda, exseleccionador femenino. Según informan Isabel Sanz y Montse Ávila en el vídeo, todos los ojos estaban puestos en la declaración de este último, quien ha afirmado que nunca presionó a la futbolista ni a su entorno para que rebajara la importancia del beso a la categoría de anécdota y que Luis Rubiales nunca se lo pidió.

Vilda, que afronta un año y seis meses de cárcel por un presunto delito de coacciones, ha descartado que hablase con el hermano de Jenni, Rafael, y con un amigo común por indicación de Rubiales o por temor a perder su puesto de trabajo. "Cuando eres campeón del mundo sientes que has conseguido un gran éxito y te sientes bastante respaldado por todo para seguir como seleccionador", ha aclarado.

A preguntas de la Fiscalía, Vilda ha asegurado que acudió "de motu propio , por voluntad propia y viendo la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático". "Me empecé a preocupar porque se estaba dando mucha más importancia a lo que había pasado y restando importancia al gran éxito que habíamos conseguido", ha indicado.

El exseleccionador ha reconocido que, en ese momento, el vuelo de vuelta a España, no vio "oportuno" acercarse a Hermoso, que estaba "en su celebración" con sus compañeras. "Igual tenia que haberle preguntado cómo estaba", ha afirmado, aclarando que, tras ese incidente, no han vuelto a hablar.

Con quien sí habló Vilda fue con el hermano y un amigo de Hermoso, a los que preguntó "si habían visto lo del beso". Él (el hermano de Jenni) me acuerdo muy bien de esas palabras porque luego se han repetido muchas veces, lo tilda de anecdótico, de una anécdota y de algo sin importancia", ha sostenido.

Vilda ha aseverado que el hermano accedió a hablar con ella, en contra de lo sostenido por el propio Rafael y como así le ha recordado la fiscal Marta Durántez. "No, eso es falso. Él me dijo que iba a hablar con ella", ha espetado el exseleccionador.

Sin embargo, Luque ha repetido que "con Luis (Rubiales)" no tuvo "contacto en ningún momento". "Yo, como estoy en Ibiza, y resulta que ella está en Ibiza, pues intento hacer algo", ha incidido.

Según Luque, "el mensaje más o menos es: 'Albert, se que intentas hacer lo correcto, te conozco. Contesto por la amistad que tenemos, pero no quiero hablar con nadie, gracias por interesarte por mí'. Y es cuando yo le digo, Jenni, estoy abajo. Y su respuesta es: 'No voy a bajar. Entonces yo le digo, vale Jenni, te respeto, un beso y disfruta" , ha sostenido.

Tras no conseguir hablar con ella, el exdirectivo de la RFEF tuvo "una respuesta desafortunada por un cúmulo de cosas". "Si volviera para atrás... le digo que me arrepiento de esa respuesta, pero es una conversación con una persona que yo estoy en un malestar, soy persona de sangre caliente y sin contar hasta diez, contesto. ¿Vale? Y es un WhatsApp desafortunado", ha reconocido. En esos mensajes, calificó a Hermoso de mala persona y deseándole que se quedara muy sola en la vida.

Según ha explicado, sus "funciones eran todas" en ese viaje. "Por todas me refiero a todas, las consustanciales, las propias del director de Marketing y Comercial de la Federación, preservar y fomentar la imagen de la Federación y la imagen de los principales activos de la Federación en ese momento que éramos campeones del mundo, ha señalado, indicando que se dedicó incluso a proteger el trofeo.

En la isla, también trató con "políticos, dueños de discotecas y empresas que habían financiado el viaje y luego toda la parte de las chicas". "Señorías, si me deja hacer un símil, yo era el Fernando Galindo que interpretó el genial José Luis López Vázquez en 'Atraco a las 3'. Era admirador, amigo, esclavo, siervo", ha afirmado.

Tras las declaraciones de los últimos acusados, ha llegado el turno para las conclusiones finales. En ellas, la fiscal, Marta Durántez, ha pedido condenar a Luis Rubiales al considerar que "el beso que le dio en la boca" a la futbolista Jennifer Hermoso "fue no consentido" y destacando cómo "una simple jugadora" tuvo que enfrentarse a un dirigente "que mandaba todo".

Durántez considera que, "aprovechando la situación de poder absoluto" de Rubiales en la Federación, "se aplicó una auténtica omertà, porque allí nadie hablaba, nadie podía hablar, nadie podía contradecir". "Si él se caía, se caían los demás. Todos los acusados hoy no forman parte ninguno de los acusados de la Real Federación Española de Fútbol", ha apostillado.

Según la fiscal, Hermoso es "una simple jugadora enfrentada contra toda una Federación de fútbol". "Con un poder que ya hemos visto en el juicio que tenía y con un presidente que no es que mandara mucho: es que mandaba todo. Si hubiera cedido no habría represalias y el posible trato de favor en la Federación", ha afirmado la fiscal.

La Fiscalía ha insistido en que "no hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento". "La actitud fue sorpresiva, de sorpresa inmediata", ha continuado, reconociendo que le provoca "cierto rechazo tener que seguir preguntando a las víctimas de una agresión sexual por qué se reía, por qué lo celebró, por qué su comportamiento".