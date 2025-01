Pablo Echenique, sobre la declaración de Errejón en el juicio: ''Me ha dejado muy mal cuerpo''

Echenique, que fue compañero de partido de Errejón, se ha pronunciado sobre todo lo relacionado con el caso de Elisa Mouliaà y ha revelado lo que le pareció la declaración del presunto agresor: ''Me ha dejado muy mal cuerpo, no solo por el contenido íntimo, que no debería haberse hecho público, si no también por el interrogatorio del juez''.