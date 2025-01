La empresa de desokupación fue contratada por la propietaria de los bloques, Vivenio. Esta lleva semanas intentado desalojar los pisos okupados, pero sus intentos no han dado resultado. Tras haber cambiado sin éxito las cerraduras del edificio y colocar numerosas alarmas en la urbanización, Vivenio se encuentra en este momento desaparecida: “No he vuelto a saber nada”. Los residentes de la urbanización llevan intentando ponerse en contacto con ellos desde hace días, pero la empresa no responde a las llamadas.