Rusia, una de las principales amenazas externas para desestabilizar a España

Daniel Montero 14 MAY 2026 - 16:40h.

La penetración rusa está detrás del auge de las mafias del crimen organizado que operan en España.

El servicio secreto ruso es el más activo en España, con campañas de desinformación y ciberataques

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Un informe del departamento de Seguridad Nacional coloca a Rusia como una de las principales amenazas externas para desestabilizar a España. El informe habla de Rusia como un palo en la rueda constante por el apoyo de España a Ucrania. Habla de que el servicio secreto ruso es el más activo en España, de campañas de desinformacion que llegan en momento de crisis como el cero energético, el apagón o la Dana, buscando debilitar la confianza del ciudadano en las instituciones, de la quema por ejemplo de almacenes logísticos que tenían material para llevar a Ucrania como sucedió en Fuenlabrada o en Valencia, o de que los ciberataques vinculados con Rusia han subido en un un año un 300%.

El documento habla incluso de empresas españolas que han tenido que recibir formación contra el espionaje. Es el caso de Navantia o Santa Bárnara, que son las principales empresas de fabricación de armamento en España y que ha tenido que recibir formación para el contraespionaje y sobre todo de protección de información clasificada dentro de sus ordenadores y sus entornos de trabajo.

Pero la penetración del servicio secreto ruso es tal que las autoridades españolas los vinculan directamente con parte del auge de las mafias del crimen organizado que operan en España. Usan a las mafias para librar una guerra híbrida soterrada con Europa.

El Departamento de Seguridad Nacional revela, además, que cada semana 50 buques de la flota fantasma rusa mueven petroleo ilegal frente a Canarias. Ese es uno de los datos más alarmantes. Hablamos de la flota que maneja de forma ilegal el cumbustible de naciones con sanciones como Velezuela o Irán. 50 buques a la semana son identificados cerca de las costas canarias y el informe dice textualmente que "la posibilidad de actuar contra los buques de la flota fantasma en el mar es un asunto de difícil solución".