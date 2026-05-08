Daniel Montero 08 MAY 2026 - 20:48h.

Las asociaciones de Guardias Civiles han pedido en varias ocasiones que estas lanchas no se usen en abordajes contra los narcos.

Una operación de la UCO incauta el mayor alijo de droga de nuestro país: un barco fantasma llevaba 45 toneladas de cocaína

Compartir







La Guardia Civil está de luto con dos nuevos fallecidos a causa de las narco-lanchas. De madrugada el radar alertó de una goma que quiere alijar en la zona de Huelva. Salen dos embarcaciones: la Río Antas, que es una embarcación de metal, de 18 metros, pero aligerada para la Guardia Civil. Aun así hablamos de unas 20 toneladas. y además sale una semirígida que lleva cuatro ocupantes. ¿Qué intentan los Guardias Civiles? Cortarles el paso y rodearlos hasta que les obligan a parar. ¿Y cómo suelen reaccionar los narcos? Pegándose en paralelo a la semirígida, que es la que no tiene casco y hace que los agentes sean mucho más vulnerables.

En la embarcación más pequeña iban cuatro agentes. Dos han fallecido y dos están en el hospital. Uno de los supervivientes, un cabo mayor, llevaba una cámara que será clave para saber lo que ha pasado. Todos los agentes están destinados en Huelva, donde cada vez se sufre más la presión de los narcos.

PUEDE INTERESARTE El hantavirus se debilita al tercer contagio, pero se transmite persona a persona y en cadena

Primera, por la presión que ejercen los operativos, que está moviendo a los narcos a distintas zonas, a las costas del Mediterráneo pero sobre todo a Huelva, que está sufriendo un pico de actividad. Y segundo, porque muchas de las narco lanchas se compran en el sur de Portugal, donde siguen siendo legales, o directamente se flotan desde allí.

La realidad es que otra vez una lancha semirígida se ha visto involucrada en un accidente, mientras las asociaciones de Guardias Civiles han pedido en varias ocasiones que estas lanchas no se usen en abordajes contra los narcos.

Quieren que sirvan solo para vigilancias no hostiles, ya que al no tener casco, el riesgo para la vida de los que van dentro es mucho mayor, pero de momento esa decisión todavía no ha llegado.