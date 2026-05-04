Daniel Montero 04 MAY 2026 - 14:49h.

La lucha contra el narcotráfico en España marca un nuevo hito: el que puede ser el mayor alijo de cocaína incautado.

La droga ha sido localizada en el buque, el Arconian: llevaba 45 toneladas de droga y todo un arsenal de armas de guerra

Compartir







La lucha contra el narcotráfico en España marca un nuevo hito: el que puede ser el mayor alijo de cocaína incautado. Lo han interceptado en el buque, el Arconian: llevaba 45 toneladas de droga y todo un arsenal de armas de guerra, según la Guardia Civil. Hay 23 detenidos. El buque ya está atracado en el puerto de Las Palmas. La pregunta es ¿Como se mueve por el mundo un barco con 45 toneladas de cocaína?

Lo hace de una forma muy parecida a lo que hace la flota fantasma rusa que trafica con petróleo. Todos los grandes barcos tienen un sistema instalado que se llama AIS. Es un sistema de localización obligatoria para evitar colisiones ¿Qué hacen? Marcan una ruta falsa y en un momento dado, apagan este localizador y desaparecen del radar. En este caso hablamos de un barco de 91 metros de largo que iba de Sierra Leona a Libia. El plan era apagar el localizador y pasar la droga, que ni siquiera iba escondida, a embarcaciones más pequeñas para alijarlas. Luego se enciende otra vez el sistema y siguen con su marcha. El barco navegaba cerca de las costas de Marruecos.

Otra de las preguntas es ¿puede la Guardia Civil interceptar un barco en aguas internacionales? Y sí, la respuesta es que puede con limitaciones. La Convención de la ONU sobre Derechos del Mar da el "derecho de visita'. La Convención de Viena sobre la lucha de contra la droga también lo permite.

La situación de Canarias provoca que España tenga un papel predominante en este tipo de operaciones porque es la que tiene los recursos más cerca de la zona. En este caso hablamos de una operación de la Audiencia Nacional por lo que de alguna manera, aunque está bajo secreto, esta operación tenía que ver con intereses o vinculaciones con España. Las autoridades alertan de que los narcos cada vez usan más la ruta canaria.

PUEDE INTERESARTE La caza del capo de la Costa del Sol, Steve Lyons y el hallazgo de una bolsa con imágenes que dan miedo

La presión en los puetos de Roterdam, de Amberes o de Algeciras, donde se produjo en 2024 un decomiso de 14 toneladas que era el más grande hasta el momento, está provovando que cada vez más se use esta ruta para alijar, sin pasar por ningún puerto. Así los narcotraficantes no necesitan esa infraestructura ni los contactos. Pero esta vez, no les ha salido nada bien.