Chongqing, la ciudad futurista que explica el auge Chino

En Chongqing , al sudeste del país, hay gasolineras en las azoteas y trenes que circulan por dentro de los edificios

Los turistas ya la llaman la ciudad 8D de China

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Mucho ha cambiado el gigante asiático desde que Trump lo pisó por última vez en 2017. Un claro ejemplo es la ciudad de Chong Quing, al suroeste del pais. Es una de las ciudades más futuristas del mundo, con trenes que cruzan edificios o puentes espectaculares, informa Sergio García García.

Y si el presidente estadounidense quiere saber a qué se ha dedicado China durante estos últimos 9 años no hace falta mirar solo a Pekin, puede comprobarlo más allá de la capital. En concreto, en Chongqing , al sudeste del país, hay gasolineras en las azoteas, trenes que circulan por dentro de los edificios. Ocho millones de habitantes concentrados en una ciudad levantada sobre la montaña y con el metro más profundo del mundo.

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Esta ciudad ya se ha convertido en el símbolo de una China cambiante, tennológica, un rostro más amable y mucho más avanzado. La automatización ha reconfigurando las fábricas y las cadenas de suministro, y en esta megaciudad, ya hay plantas funcionando solamente con robots industriales.

Sus espectáculos de luces formados por miles de drones o sus carreteras, que serpentean complicadísimas laderas a 20 metros de altura, se han comenzado a convertir en un reclamo.

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Todo se superpone para crear lo que los turistas ya la llaman la ciudad 8D de China. Edificios larguísimos encajados entre sí, la unica forma de edificar en un paisaje tan vertical.

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El gigante asiático, que durante años ha estado perfeccionando su poder blando, ha quitado el requisito de visa a turistas de más de 70 países. Dos millones de ellos, se quedaron con la boca abierta el año pasado, cuando llegaron aquí.