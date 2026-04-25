Zeinab Faraj se recupera de sus heridas en un hospital de Beirut mientras recuerda la muerte de su compañera Amal Khalil

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Los periodistas han sido también el objetivo de los bombardeos israelíes en el Líbano. Desde el pasado 2 de marzo, nueve reporteros han sido asesinados. La última víctima ha sido Zeinab Faraj, quien ha presenciado los últimos ataques. La mujer se recupera de sus heridas en un hospital de Beirut mientras recuerda la muerte de su compañera Amal Khalil.

Era una reputada reportera libanesa que ha sido asesinada en el sur del Líbano por el Ejército de Israel mientras informaba sobre el alto el fuego. "Atacaron el coche que teníamos delante. Le dije a Amal que iban a atacar el nuestro y teníamos que salir. No había terminado la frase cuando nos volvieron a atacar. El coche se incendió. Amal me dijo que se estaba quemando", relata Faraj desde el hospital.

"Le dije que tenía sueño y quería dormir y Amal vino y me abrazó", asegura la periodista

Las dos periodistas resultaron heridas pero lograron refugiarse en una casa cercana. Faraj le cuenta al hermano de Amal, por videollamada, cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir: "Ella fue quien me dio ánimos. Le dije que tenía sueño y quería dormir y Amal vino y me abrazó. Me dijo que no la dejase sola. Yo le respondí que ella tampoco me dejase sola".

Mientras esperaban la ayuda, recibieron otro ataque: "Cuando los servicios de emergencia quisieron rescatar a Amal, fueron tiroteados por los soldados israelíes y no fue hasta varias horas después cuando consiguieron llegar a ella, pero ya era demasiado tarde".

La periodista confiesa que lo que ha vivido le acompañará siempre: "Nunca podré olvidar a Amal y el último abrazo que me dio. Todavía puedo oír su corazón". Ya han informado que el caso de Amal será investigado.