La ‘flota mosquito’ de Irán actúa en Ormuz en medio del alto el fuego

La Guardia Revolucionaria usa la guerra de guerrillas con la flota de los mosquitos

Incertidumbre en Ormuz: Irán vuelve a restringir el paso tras denunciar a EEUU por incumplir el alto el fuego

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Se espera que este viernes se produzca el encuentro en Islamabad entre las delegaciones entre Estados Unidos e Irán en medio de un ambiente cada vez más tenso. A pesar del alto el fuego, el Estrecho de Ormuz sigue bloqueado, informa Marcos Méndez. La Armada iraní convencional ha quedado destruida en un 90%, tal y como desveló el propio Donald Trump, pero eso no ha impedido que la Guardia Revolucionaria use la guerra de guerrillas con la flota de los mosquitos. Las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria actúan en el Estrecho de Ormuz.

Enmascarados con pasamontañas, 24 horas después de que Trump anunciara otra vez un alto el fuego sin fecha de conclusión, la Guardia Revolucionaria iraní ha publicado un vídeo de propaganda demostrando su capacidad de actuar contra un inmenso buque de carga, el MSC Francesca, barco italiano con bandera panameña. Los soldados de la fuerza revolucionaria suben por una escala ya desplegada, como hormigas en un anjambre, por la entrada lateral. Rápidamente ajustan sus fusiles y avanzan por pasillos desiertos buscando el puesto de mando.

Los iraníes dicen haber asaltado al menos tres buques en Ormuz. Interceptados y obligados a dirigirse a puertos iraníes por navegar sin autorización manipulando sus sistemas de navegación.

Trump anunció hace semanas haber reventado la armada iraní. "158 barcos hundidos", dijo. Ahora, la propaganda iraní difunde la flota alternativa, la flota mosquito. Según el régimen, varias decenas de miles de soldados usan pequeñas embarcaciones y lanchas rápidas con las que se mueven como enjambres por el Estrecho para asaltar los barcos. Es la respuesta a los abordajes estadounidenses, cuya marina ha asaltado también varios barcos iraníes en los últimos días.

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Calma tensa en el Estrecho de Ormuz en medio de una inestable tregua mientras el Banco Central iraní ha anunciado que ya están recibiendo pagos de barcos que cruzan su bloqueo. El precio del petróleo, al que mira como pocos la población americana, ha vuelto hoy a superar los 100 dólares por barril.