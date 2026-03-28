Ataques israelíes dejan diez muertos en el sur de Líbano, entre ellos cinco trabajadores sanitarios

El impacto de la guerra ya se notará en el euríbor de marzo

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BeirutTras cuatro semanas de guerra en Oriente, Israel sigue atacando el Líbano. En las últimas horas se ha producido un balance especialmente trágico como ha podido comprobar Marcos Méndez, reportero de 'Noticias Cuatro' que ha asistido a un funeral en la ciudad libanesa de Sidón con menores muertos. Además, también ha informado sobre la muerte de, al menos, tres periodistas libaneses en un bombardeo israelí y, también, la de siete paramédicos.

"Estábamos saliendo del funeral y nos llamaron unos paramédicos con los que habíamos hablado hace tan solo dos días en un reportaje para decirnos que habían sido atacados y cinco de sus compañeros habían muertos. Cuando llegamos vimos a los compañeros de estos paramédicos con los trajes ensangrentados de atender a sus compañeros y con uno desangrándose camino de un hospital. A los minutos Israel atacó otra ambulancia, son siete los paramédicos asesinados esta mañana. Pero es que solo unos minutos después nos avisaron que un coche de unos compañeros también fue atacado. Allí han matado a tres periodistas: a Fátima y a Mohamed, hermanos, ella reportera y él camarógrafo y a Alí, un icono de la televisión en Líbano", informa desde Beirut Marcos Méndez.

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Ataques israelíes dejan diez muertos en el sur de Líbano

Diez personas han muerto, entre ellas cinco agricultores sirios y cinco sanitarios, en ataques israelíes ocurridos durante las últimas horas en el sur de Líbano, escenario desde hace una semana de una operación a gran escala del Ejército de Israel para invadir por completo la zona.

Los cinco sanitarios han muerto por un ataque israelí contra una ambulancia en Zoutar Sharqi, en Nabatiyé, según fuentes locales a la agencia oficial de noticias NNA.

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Por su parte, el personal de la Defensa Civil libanesa ha indicado que los cinco trabajadores sirios murieron en un bombardeo sobre la ciudad de Al Haniya, que se ha saldado también con ocho heridos.

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Todas las víctimas han sido trasladadas a hospitales del municipio de Tiro, al que pertenece la ciudad atacada.

Como parte de esta ofensiva en el sur del país, el Ejército israelí también ha emitido este sábado nuevas órdenes de desplazamiento forzado para la población de siete comunidades de la zona, a saber: Maashouq, Burj al Shamali, Rashidieh, Deir Kifa, Qaqaiyat al Jisr, Wadi Jilo y Al Bass.