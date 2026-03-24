El negocio detrás de cada palabra de Trump sobre la guerra de Irán

Cristina Montalvo 24 MAR 2026 - 15:13h.

El diario Financial Times desvela que el volumen de negociacion en el mercado del petróleo se disparó 15 minutos antes de que Trump frenara su órdago a Irán

Tras cada palabra de Trump sobre la guerra de Irán se produce una reacción en cadena en los mercados.

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Tras cada palabra de Trump sobre la guerra de Irán se produce una reacción en cadena en los mercados. Pero también un negocio del que no se saben los beneficiados. El diario Financial Times desvela que el volumen de negociacion en el mercado del petróleo 15 minutos antes de que Trump publicara su post en redes sociales sobre una congelación de sus amenazas a Irán se disparó.

Ocurrío también el principal indice de Wall Street. El resultado de esas operaciones son beneficios de millones de dólares que no se sabe a qué manos van. Porque la reacción de los mercados a posteriori es normal, más raro son los movimientos antes de que el presidente de EEUU desvele sus intenciones, que también cambian dentro del mismo día. Cada cambio de idea de Trump tiene consecuencias, en vidas, pero también en dinero. E impactan también a la geopolítica y economía mundial.

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Estos 25 días de conflicto dejan ya importantes efectos económicos en la Eurozona, que para Trump se ha convertido más en una enemiga que en una aliada. El índice PMI, un indicador adelantado de la actividad económica ha activado hoy las alarmas sobre el riesgo de estanflación en la zona euro, es decir, inflación elevada con crecimiento estancado.

Los datos de marzo, con la guerra de Irán, ya apuntan a la mayor subida de los costes de las empresas en tres años y a una interrupción de las cadenas de suminstro por el conflicto. Se han intensificado los retrasos de los proveedores hasta niveles de 2022 y la actividad económica se esá frenando por la caída de la confianza y de los nuevos pedidos.

Mientras tanto, el brent sigue hoy en el entorno de los 100 dólares por barril, después de la fuerte caída de ayer por ese anuncio de Trump de dar espacio a las negociaciones que dejó una sesión bastante caótica en los mercados. Una sesión en la que algunos ganaron mucho dinero.