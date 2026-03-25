El palo y la zanahoria de Trump: plan de paz de 15 puntos y el envío de 3.000 soldados de élite al Golfo

Oriente Próximo entra en el día 26 de la guerra y Donald Trump sigue mostrando su desconcertante táctica de palo y zanahoria.

El negocio detrás de cada palabra de Trump sobre la guerra de Irán

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Oriente Próximo entra en el día 26 de la guerra y Donald Trump sigue mostrando su desconcertante táctica de palo y zanahoria. Estados Unidos insiste en que hay una negociación en marcha con el régimen de los ayatolás y que ha enviado un documento de 15 puntos con su propuesta para la paz. Cuatro bloques son los fundamentales del mismo. El plan contiene exigencias similares a las que planteaba Estados Unidos en las fracasadas negociaciones con Irán en vísperas de la ofensiva que lanzó junto a Israel el 28 de febrero.

A cambio, Irán recibiría lo que viene siendo una de sus grandes reclamaciones: el fin de las sanciones que lastran su economía. Además, se le permitiría desarrollar un programa nuclear con fines civiles, bajo la supervisión de Estados Unidos.

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Primero, poner fin a su programa nuclear: Ni armas nuclares ni enriquecer uranio, además de permitir a la Organización Internacional de la Energía acceder a todo el país a supervisarlo.

Segundo, limitación de misiles balísticos en cantidad y en alcance de esos misiles. Sólo podrán tener para defensa propia.

Tercero, cese del apoyo a grupos aliados como Hamas y Hezbolá.

Cuarto: Apertura del Estrecho de Ormuz. Aquí se discutirían las rutas marítimas. Todos estos puntos son básicamente los que EEUU exigía a Irán el día antes de empezar a bombardearla.

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Según Donald Trump, lo que está ocurriendo en la guerra, con la eliminación en los bombardeos de parte de los dirigentes iraníes, equivale a un “cambio de régimen”. “Los líderes actuales son muy diferentes de los que había cuando empezamos esto, y que crearon todos esos problemas”, ha declarado. "Nadie sabe con quién hablar. Pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas y tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", ha dicho poco después.

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Afirmaciones que desatan la burla de un portavoz militar iraní quien asegura que Estados Unidos está negociando consigo mismo. "No llames a tu derrota un acuerdo", le dice a Trump. "Nosotros negociamos con bombas afirma, por si hubiera alguna duda", el secretario de Defensa estadounidense. Esas bombas que siguen cayendo sobre Irán, mientras el régimen de los ayatolás sigue respondiendo.

Y, mientras, algunas fuentes afirman que el Pentágono está preparándose para desplegar sus tropas en Irán, nada menos que 3.000 soldados de élite en su estrategia del desconcierto, el palo y la zanahoria. Se trataría de la 82ª División Aerotransportada, una de las joyas de la corona en las fuerzas de elite estadounidenses. Establecida en 1917, llamada All Americans porque sus miembros eran de todos los estados americanos, combatió en Francia en la I Guerra Mundial y estuvo presente con 12.000 paracaidistas en 1944 en el Desembarco de Normandía. En 2021 estuvo al cargo de desarrollar la operación de evacuación de Kabul tras la caída de la capital afgana en manos de los talibanes.

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Esta política a dos bandos de Trump también desconcentra a sus aliados. Los estados árabes del Golfo estarían cada vez más alarmados por el afán de Trump por llegar a un acuerdo. Los líderes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos presionan a Trump para que continúe la guerra hasta que Irán esté lo suficientemente debilitado como para no representar una amenaza, destaca el Wall Street Journal.